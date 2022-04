¿Cómo ver PSG vs. Clermont En Vivo por la Ligue 1 de Francia vía Fútbol Libre?

PSG vs. Clermont se enfrentan este sábado 9 de abril desde las 2.00 p. m. en el Stade Gabriel Montpied por la jornada 31 de la Ligue 1 de Francia. Paris Saint-Germain, que se ubica en el primero puesto con 68 unidades, buscará una victoria que le permita estirar su ventaja con Marsella, que es segundo con 56 puntos, y pornerse más cerca del trofeo.

Por su parte, Clermont llega con desventaja tras perder (3-2) ante Nantes. Saif-Eddine Khaoui y Salis Abdul Samed marcaron los goles de ‘Les Lanciers’, que no les alcanzó para al menos rescatar un empate.

¿A qué hora juegan PSG vs. Clermont?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Clermont?

El PSG vs. Clermont podrá verse en EN VIVO por ESPN en México. Mientras tanto, para el resto de Sudamérica, el encuentro será televisado por Star Plus.

¿Dónde ver PSG vs. Clermont EN VIVO ONLINE GRATIS?

Sigue la transmisión del PSG vs. Clermont por internet a través de la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

PSG visita a Clermont por la fecha 31 de la Ligue 1. Foto: composición LR-Jazmín Ceras

¿Cómo ver PSG vs. Clermont en Fútbol Libre?

Puedes seguir estos pasos para ver el partido por esta plataforma:

futbollibre.online Ingresa a

Busca PSG vs. Clermont en el listado de compromisos

Finalmente, da clic sobre uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Futbol Libre por internet gratis?

En tu navegador web, escribe la siguiente dirección futbollibre.online. Una vez dentro de la plataforma, podrás visualizar todos los partidos del día; busca el que desees y elige uno de los links que se mostrarán en pantalla.

Alineación posible de PSG vs. Clermont