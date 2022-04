[EN VIVO] Mallorca vs. Atlético Madrid: ¿cómo ver el partido por LaLiga Santander 2021-2022?

Mallorca vs. Atlético Madrid juegan EN VIVO este sábado 9 de abril desde las 9.15 a. m. (hora peruana) por jornada 31 de la LaLiga Santander 2022. Este partido se disputará en el Estadio de Son Moix y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, puedes seguir todas las incidencias de este cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro local viene de perder 1-0 ante Getafe y se encuentra en el puesto 18 con 26 unidades. Por su parte, los colchoneros derrotaron 4-1 al Alavés en la jornada anterior y se ubican en el cuarto lugar con 57 puntos.

Mallorca vs. Atlético Madrid: ficha del partido

Partido Mallorca vs. Atlético Madrid ¿Cuándo juegan? Sábado 9 de abril ¿A qué hora juegan? 9.15 a. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? DirecTV Sports ¿Dónde juegan? Estadio de Son Moix

Mallorca vs. Atlético Madrid: posibles alineaciones

Mallorca: Sergio Rico; Giovanni González, Raíllo, Valjent, Brian Oliván, Pablo Maffeo/Jaume Costa; Salva Sevilla/Battaglia, Baba, Dani Rodríguez; Muriqi y Ángel Rodríguez/Fer Niño

Atlético Madrid: Oblak; Felipe, Savic/Mario Hermoso, Reinildo; Vrsaljko, Koke, De Paul/Kondogbia/Lemar, Carrasco/Renan Lodi; Marcos Llorente; Joao Félix/Luis Suárez y Griezmann

¿A qué hora juegan Mallorca vs. Atlético Madrid?

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 p. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.15 a. m.

Paraguay:10.15 p. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

¿Qué canal transmite Mallorca vs. Atlético Madrid?

Podrás ver EN VIVO la transmisión del Mallorca vs. Atlético Madrid mediante la señal de DirecTV Sports. Revisa qué canales sintonizar según tu paquete de cable.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Selecciona la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para ingresar entra a directvgo.com con tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Mallorca vs. Atlético Madrid?

El encuentro entre Mallorca y Atlético Madrid se disputará en el Estadio de Son Moix, ubicado en la ciudad de Las Palmas, España.