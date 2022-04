¡Se bajan del bus! Los técnicos que descartaron su llegada a la selección chilena

La selección chilena volvió a quedarse sin asistir a una Copa del Mundo y de manera consecutiva: no pudo clasificar a Rusia 2018 y ahora, en el último proceso eliminatorio sudamericano, tampoco pudo cumplir su objetivo de llegar a Qatar 2022. El equipo que era dirigido por Martín Lasarte quedó en la sétima posición con 19 puntos (a cinco unidades de la plaza de repechaje que fue ocupada por la selección peruana).

Lasarte, tras no cumplir la meta, dejó el cargo de director técnico, y luego de varios días, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) se encuentra en búsqueda de un nuestro estratega. Según indicó el diario Olé de Argentina, el director de selecciones, Francis Cagigao, baraja una serie de nombres para el cargo, pero no hay avances por ninguno, y dos se han bajado del bus de posibles candidatos.

Los entrenadores que descartaron dirigir a la Roja

Estuvieron fuertemente voceados Manuel Pellegrini del Real Betis (España) y Sebastián Beccacece de Defensa y Justicia (Argentina). Ambos han manifestado, en otro momento, que les gustaría liderar a la selección sureña. Por un lado, el técnico de los verdiblancos aclaró la situación que lo vincula con el equipo nacional de su país.

Manuel Pellegrini entrenó al Real Madrid en la temporada 2009-2010. Foto: AFP

“Lo primero, quiero desmentir que el presidente de la Federación haya hablado con una persona conocida mía diciendo cifras que no corresponden. En segundo lugar, mi tema con la selección nacional, ya lo he dicho 20 veces, me encantaría dirigir en algún momento a la selección chilena, pero me gusta más dirigir clubes que selecciones”, indicó Pellegrini, de acuerdo a Olé.

“Yo tengo contrato aquí hasta 2025, me gusta cumplir mis contratos. Por ese lado no estoy viendo una alternativa para dejar el Betis por la selección nacional”, precisó.

Por otro lado, el DT de los halcones agradeció que su nombre sea voceado por jugadores como Jean Beausejour y Mauricio Pinilla. “Hoy no soy candidato a La Roja, estoy enfocado en Defensa y Justicia” , señaló Beccacece. Además, reveló que pudo llegar en su momento al banco de la selección chilena al ser un candidato fuerte junto con Matías Almeyda ante que asumiera el cargo Lasarte.