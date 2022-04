¡Megaorfertón! PSG desea retener a Kylian Mbappé y le ofrece una exorbitante suma de dinero

Kylian Mbappé es el gran deseo del Real Madrid; no obstante, el Paris Saint-Germain, actual club del jugador francés, no se da por vencido para intentar retenerlo por más tiempo. El popular Kiki no aceptó renovar con el elenco parisino a fines de enero 2022 y eso encendió más los rumores sobre una posible llegada al cuadro madridista para la siguiente temporada 2022-2023.

Lejos de bajar los brazos, el cuadro presidido por Nasser Al-Khelaïfi habría ofrecido a la gran estrella francesa una gran exorbitante suma de dinero para que se quedara en la institución. La prensa española habla de una mega oferta del PSG hacia su aún futbolista número ‘7′.

“Según aseguró el periodista Guillem Balagué en Cope, el equipo parisino le ha ofrecido 150 millones de euros como prima de renovación a Mbappé por un contrato de dos años. Además, el delantero cobraría 40 millones más bonus por cada uno de los dos años de su nuevo contrato”, citó el diario Mundo Deportivo.

Las recientes palabras de Mbappé sobre su futuro

“Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal”, dijo Kylian luego enfrentamiento ante el Lorient por la Ligue 1, el reciente 3 de abril de 2022.