Presidente de la UEFA sobre el Mundial cada 2 años: Es bueno que no esté sobre la mesa

Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, ha venido exponiendo con el paso del tiempo sobre la posibilidad de realizar la Copa del Mundo cada dos años. Ello ha generado una ola de críticas, puesto que se considera que esto le quitaría el prestigio a la competición. Sin embargo, el dirigente suizo argumentó que “tienes el Super Bowl todos los años, Wimbledon o la Champions League todos los años, y todos están emocionados y esperando”, durante una rueda de prensa en Israel.

Ante esto, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se mostró satisfecho que la FIFA no haya puesto “sobre la mesa” lo que podría ser un Mundial bienal.

“Estamos contentos. Formalmente no ha sido propuesto por la FIFA, aunque lo ha planteado, es bueno que escuche a la comunidad del fútbol. Creo que no es tiempo de nuevas competiciones, pero hablaremos, para mí, es muy bueno que ese proyecto sinsentido no esté sobre la mesa ”, manifestó el esloveno en declaraciones recogidas por Fútbol uy.

¿Por qué el Mundial se disputará con 48 equipos a partir de 2026?