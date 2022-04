¡Lo respalda! ‘Pepe’ Soto indicó que Aldair Rodríguez no tuvo intención de romper a Rojas

Luego de la derrota de Alianza Lima por 0-1 ante River Plate en el Estadio Nacional, el duelo siguió dando de hablar por una dura falta cometida por Aldair Rodríguez. Ante ello, el exjugador José Soto indicó que no hubo mala intención por parte del delantero blanquiazul. Además, analizó el encuentro y resaltó la entrega de los futbolistas.

‘Pepe’ habló en el programa Pitazo Final de Radio Ovación y evidenció su tristeza por la derrota del equipo de sus amores ante el Millonario. “Existe un sinsabor del partido de ayer, Alianza hizo en el primer tiempo un partido peleado, si bien es cierto, River tuvo mayor tiempo la pelota, no tuvo ocasiones claras de gol y Alianza intentó contragolpear y defendió bastante bien. Hizo un partido con mucho corazón”, inició.

“Alianza trabaja muy bien el 3-5-2 que le dio el título el año pasado y con ese sistema le quitó espacios a River y se le complicó con el buen trabajo defensivo que hizo”.

Por otro lado, el actual entrenador de Sport Chavelines mencionó que los dirigidos por Carlos Bustos rompieron muy bien las conexiones de la escuadra argentina y por eso no se vio la máquina de crear situaciones de gol como nos tiene acostumbrado.