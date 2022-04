Alianza Lima vs. River Plate: el cuadro de Marcelo Gallardo no viajará a Lima

El decreto supremo emitido minutos antes del 5 de abril sobre el toque de queda en Lima y la provincia constitucional del Callao, y comunicado por el presidente Pedro Castillo en un mensaje a la nación, tiene consecuencias en el fútbol: River Plate, rival de Alianza Lima en la Copa Libertadores , ha decidido no viajar a la capital debido a los conflictos sociales que se vienen produciendo en el país.

El cuadro dirigido por Marcelo Gallardo iba a enfrentar este miércoles 6 de abril al elenco blanquiazul en el Estadio Nacional por la primera fecha de la Copa Libertadores 2022. Según periodistas de ESPN, que siguen de cerca la actualidad del Millonario, el conjunto argentino ha decidido no trasladarse hacia territorio peruano.

“En River, tanto dirigentes como cuerpo técnico, la información que tienen es que lo más probable es que hoy no terminen viajando a Lima, y que el partido se reprograme para el día jueves cambiando la sede o con fecha confirmar, en un calendario que cada vez es más apretado y es el principal problema”, precisó.

Caso similar: Sporting Cristal vs. Flamengo