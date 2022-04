WrestleMania 38: ¿cuándo fue la última vez que luchó ‘Stone Cold’ Steve Austin?

‘Stone Cold’ Steve Austin fue de lo mejor que ofreció la primera noche de WrestleMania 38 el último 2 de abril. La ‘Serpiente Cascabel’ marcó su regreso a los cuadriláteros después de su retiro para derrotar a Kevin Owens. Tras esto, apareció una interrogante, ¿cuándo fue la última vez que luchó Steve Austin en un ring? Encontrarás la respuesta en esta nota.

La última vez que luchó ‘Stone Cold’ Steve Austin

El 30 de marzo de 2003, WWE celebraba la edición número 19 de WrestleMania. Esta tenía la lucha de Kurt Angle vs. Brock Lesnar por el Campeonato de la WWE como evento principal, así como las luchas entre Shawn Michaels y Chris Jericho o el ‘Hulk’ Hogan vs. Vince McMahon. Sin embargo, una de estas pasó a la posteridad y marcó no solo el fin de una carrera, sino también de toda una era.

The Rock enfrentaba a uno de sus mayores rivales: ‘Stone Cold’ Steve Austin, con quien luchó en dos previas ediciones y en ambas salió derrotado (15 y 17), por lo que este era el momento de su redención para por fin acabar con su verdugo.

'The Rock' vs. 'Stone Cold' Steve Austin en WrestleMania 19. Foto: WWE

El combate fue muy intenso y lleno de bastantes finales. Por momentos parecía que la ‘Serpiente Cascabel’ podría quedarse con la victoria. No obstante, y tras 17 minutos de lucha, el ‘Campeón del Pueblo’ logró poner fin a la carrera de Austin después de aplicarle tres ‘rock bottoms’.

¿Qué pasó con ‘Stone Cold’ después de esta lucha?

El excampeón de la WWE tuvo apariciones esporádicas tras esto. En 2004, fue el árbitro especial del combate entre Brock Lesnar y Goldberg en WrestleMania 20. En 2009, fue incluido en el Salón de la Fama de ese año y continuó con sus breves participaciones en segmentos, programas o rivalidades. Finalmente, este 3 de abril, aceptó la invitación al Kevin Owens Show para enfrentar al anfitrión (Kevin Owens) y derrotarlo en una lucha sin restricciones a sus 57 años.