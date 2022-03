¡Se despide! Luis Suárez ya no jugará con Uruguay en las eliminatorias: “Fue mi último partido”

Las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 terminaron y, tras esto, se van algunos futbolistas sudamericanos que disputaron su última clasificatoria defendiendo la camiseta de su selección. Hace unos días, Lionel Messi dejó entrever que tomaría una decisión de este tipo, pero quien sí se despidió fue el delantero uruguayo Luis Suárez.

Tras el partido ante Chile, en el que anotó un gol, el popular ‘Pistolero’ declaró a los medios y afirmó que estas eliminatorias fueron las últimas con la camiseta celeste.

“Fue mi último partido en clasificatorias, con 35 años es imposible que llegue a otra”, declaró el futbolista charrúa, quien lleva anotados 29 tantos en las eliminatorias y es el máximo artillero en la historia de esta competición.

Mira el golazo de Luis Suárez a Chile

Luis Suárez y su historia en las eliminatorias

En esta misma línea, el atacante del Atlético Madrid recordó todo su paso con la camiseta de la selección uruguaya y los momentos difíciles que tuvo que lidiar, al igual que el resto de sus compañeros, en las últimas clasificatorias.

“Hasta me emociona porque uno ya lleva muchos años de trayectoria, he pasado muchos momentos complicados en mi carrera, vivimos momentos complejos con la destitución del maestro (Oscar Washington Tabárez) porque decían que algunos jugadores molestaban, que no estaban para el nivel, pero mostramos rebeldía”, sostuvo.

Si bien reconoció que algunos partidos no se jugaron de la mejor manera, Luis Suárez señaló que -en oportunidades- la hinchada le “faltó el respeto” a los futbolistas, especialmente, a los referentes.