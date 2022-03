➤ Costa Rica vs. Estados Unidos: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Costa Rica vs. Estados Unidos se juega este miércoles 30 de marzo por la última jornada de la ronda final de las Eliminatorias Qatar 2022 de Concacaf. El encuentro será en el Estadio Nacional de Costa Rica y está pactado para las 8.05 p. m. (hora peruana) y 7.05 p. m. (hora costarricense). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Star Plus.

Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles, y todos los partidos de hoy.

Costa Rica vs. Estados Unidos: ficha del encuentro

Eliminatorias Qatar 2022 - Concacaf Costa Rica vs. Estados Unidos ¿Cuándo juegan? Miércoles 30 de marzo ¿A qué hora juegan? 8.05 p. m. ¿Dónde? Estadio Nacional de Costa Rica ¿En qué canal? Star Plus

Costa Rica vs. Estados Unidos: previa

Costa Rica recibirá este miércoles a Estados Unidos en un partido en el que los ticos tratarán de concretar un cierre épico de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022, en la que ya aseguraron la repesca y tienen aún posibilidades matemáticas de obtener el boleto directo con una goleada histórica.

Tras ganar solo seis puntos en los primeros siete partidos, Costa Rica resurgió en la segunda vuelta del octogonal y ha ganado 16 de los últimos 18 puntos, por lo que cedió solo un empate en su visita a México en el Estadio Azteca.

Los ticos quieren cerrar con broche de oro la remontada que les permitió asegurar ya la repesca frente a un rival de Oceanía y, además, mantener el dominio en casa ante Estados Unidos, que nunca ha ganado un partido en territorio costarricense.

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, deberá tomar la decisión de si alinea a un equipo alternativo para proteger a ocho futbolistas que tienen tarjeta amarilla y que, de recibir otra, se perderán la repesca que se jugará a partido único en Catar en el mes de junio.

Dicha selección aún puede clasificarse de manera directa para el Mundial, pero necesita una goleada histórica ante Estados Unidos de 6-0 o igualmente meter de cuatro a cinco goles a los norteamericanos y esperar una victoria de El Salvador en el Estadio Azteca ante México.

Canadá ya esta clasificada con 28 puntos, seguida por Estados Unidos (25), México (25) y Costa Rica (22). Ya eliminados están Panamá (18), El Salvador (10), Jamaica (8) y Honduras (4).

Por su parte, la selección de Estados Unidos también quiere cerrar con honor la eliminatoria y evitar cualquier intento de hazaña de los ticos.

La selección norteamericana buscará además ganar por primera vez en la historia en Costa Rica, con una generación llena de talento joven comandada por el atacante del Chelsea inglés Cristian Pulisic.

Con una combinación de resultados Estados Unidos podría cerrar la eliminatoria como líder, pero para ello necesita ganar y que Canadá pierda en su visita a Panamá.

Con información de EFE.

Costa Rica vs. Estados Unidos: probables alineaciones

Costa Rica: Leonel Moreira; Keysher Fuller, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Ian Lawrence; Yeltsin Tejeda, Orlando Galo, Youstin Salas; Gerson Torres, Alonso Martínez y Anthony Contreras. DT: Luis Fernando Suárez.

Estados Unidos: Zack Steffen; DeAndre Yedlin, Walker Zimmerman, Miles Robinson, Antonee Robinson; Yunus Musah, Tyler Adams, Kellyn Acosta; Gio Reyna, Ricardo Pepi y Christian Pulisic. DT: Gregg Berhalter.

Costa Rica vs. Estados Unidos: historial reciente

13.10.21 | Estados Unidos 2-1 Costa Rica | Eliminatorias Qatar 2022 Concacaf

09.06.21 | Estados Unidos 4-0 Costa Rica | Amistoso Internacional

01.02.20 | Estados Unidos 1-0 Costa Rica | Amistoso Internacional

02.02.19 | Estados Unidos 2-0 Costa Rica | Amistoso Internacional

01.09.17 | Estados Unidos 0-2 Costa Rica | Eliminatorias Rusia 2018 Concacaf.

¿A qué hora juegan Costa Rica vs. Estados Unidos?

En todo el territorio peruano, el cotejo Costa Rica vs. Estados Unidos se disputará a partir de las 8.05 p. m.

México: 7.05 p. m.

Costa Rica: 7.05 p. m.

Perú: 8.05 p. m.

Colombia: 8.05 p. m.

Ecuador: 8.05 p. m.

Bolivia: 9.05 p. m.

Venezuela: 9.05 p. m.

Argentina: 10.05 p. m.

Uruguay: 10.05 p. m.

Brasil: 10.05 p. m.

Paraguay: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

¿Qué canal transmite Costa Rica vs. Estados Unidos?

El duelo entre Costa Rica vs. Estados Unidos en territorio costarricense podrá verse por Teletica, mientras que en suelo peruano será por Plus.

¿Cómo ver Costa Rica vs. Estados Unidos ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Costa Rica vs. Estados Unidos por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Costa Rica vs. Estados Unidos?

Para acceder a Star Plus para ver el Costa Rica vs. Estados Unidos, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Costa Rica vs. Estados Unidos?

El duelo Costa Rica vs. Estados Unidos se desarrollará en el Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en la ciudad de San José. En dicho escenario, que cuenta con una capacidad para más de 35.000 espectadores, los ticos juegan de local.

Costa Rica vs. Estados Unidos: pronóstico de casas de apuestas