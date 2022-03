Christian Cueva tras clasificar al repechaje: “Tenemos que seguir con la misma humildad”

Tras la celebración en el camerino por la clasificación al repechaje, Christian Cueva compareció en conferencia de prensa. El volante de la selección peruana se refirió a su actuación ante Paraguay. Así, señaló que el grupo consiguió este objetivo y que van a seguir siendo humildes de cara al próximo partido.

“ Uno es ser humano y comete errores, pero eso no tiene nada que ver con el lado futbolístico ”, declaró el jugador del Al-Fateh, al ser cuestionado sobre su mal comienzo y algunas equivocaciones cometidas con la selección peruana.

“Eso es pasado y no suma. Yo veo el presente y estoy feliz por lo que estoy pasando con mis compañeros y la selección. Mi familia lo está disfrutando y eso me deja muy cuidado”, añadió ‘Cuevita’.

Cueva fue consultado también sobre el próximo partido de Perú, que será ante el ganador entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. “No somos favoritos, pero vamos a respetar al rival que sea”, subrayó ‘Aladino’, quien añadió que siempre se fijará en lo que harán ellos. “ Tenemos que seguir con la misma humildad de seguir creciendo. Aún falta un paso más ”, expresó.

Finalmente, destacó a sus compañeros y aseguró que, cuando todos están bien, el equipo crece futbolísticamente. “Nada es posible si los compañeros no están fuertes. Yo no crezco si no están bien Yotún, Peña o Tapia. No me considero el mejor, somos un grupo y el mejor es el equipo. Cada uno de nosotros va a dejar lo mejor que tiene por la selección”, culminó Christian Cueva.