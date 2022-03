Repechaje continental: ¿qué piensa la prensa australiana sobre enfrentar a Perú?

Perú y Australia tienen muchas posibilidades de disputar el repechaje continental. Por un lado, la Bicolor depende de sí misma para quedarse con el quinto lugar de la tabla de posiciones. Para ello, deben derrotar a la selección paraguaya. Mientras que los canguros avanzaron a la cuarta ronda y están a la espera su rival, que podría ser Emiratos Árabes Unidos, Irak o Líbano. El ganador enfrentará al quinto lugar de Conmebol.

En este marco, la prensa australiana dio su opinión sobre lo que podría ser volver a enfrentar a la selección peruana. “Este es el estado de ánimo más frágil que hubo alrededor del equipo nacional durante mucho tiempo. La confianza de los fanáticos es baja. La última vez que Australia no estuvo en la Copa Mundial de la FIFA fue en 2002, y hay un temor genuino de que no estemos en Qatar ”, dijo para Infobae.

Sobre ser favoritos a ganar la cuarta fase de la AFC. “ No necesariamente. Emiratos Árabes Unidos eliminó a Australia de la Copa Asiática 2019 y aunque se han separado de Bert van Marwijk, un partido único en el Medio Oriente no es algo que beneficie a Australia. Esta posición proviene de los malos resultados contra Omán, China y un empate 0-0 con Arabia Saudita en casa, por lo que no es garantía de que Australia llegue al play-off intercontinental”, agregaron.

Australia estuvo atenta a la Blanquirroja durante la Copa América 2021

Sobre la selección peruana. “Claro. Recordamos bien a Perú del Mundial 2018 . Si bien los nombres en el papel no tienen el mismo peso del fútbol de clubes que otros en América del Sur, sabemos que cualquier ocasión contra un sudamericano es una competencia feroz, y vimos cómo llegó al play-off por el tercer lugar en la Copa América del año pasado ”, concluyen.

¿Cuándo juega Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se llevará a cabo este martes 29 de marzo por la última fecha en las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022.