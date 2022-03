¡Vienen por su revancha! Paraguay quiere cobrarse la eliminación del Mundial EE. UU. 94

Este martes 29 de marzo nos jugamos el boleto al repechaje para poder disputar nuestra sexta Copa del Mundo. El encuentro de la selección peruana ante Paraguay es de vida o muerte. Los dirigidos por Ricardo Gareca ya voltearon la página del duelo en Montevideo y están completamente enfocados en lograr una victoria frente a la Albirroja. Sin embargo, el duelo tendrá un condimento especial en los paraguayos.

La Bicolor depende de sí misma para quedarse con el repechaje y disputar la clasificación al Mundial Qatar 2022. El combinado patrio viene de caer 1-0 ante Uruguay con una jugada polémica en los minutos finales. Por su parte, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto llegan tras derrotar a la Tricolor por 3-1 y quieren cerrar de la mejor manera las clasificatorias.

La selección paraguaya no solo viene a completar su fecha, sino también a saldar una cuenta con la historia. Perú tuvo que ver con la no asistencia de la Albirroja al Mundial EE. UU. 1994.

¿Qué sucedió entre Perú y Paraguay?

Todo se remonta al 5 de septiembre de 1993, el escenario fue el Estadio Nacional. En la última fecha del Grupo A conformado por Perú, Colombia, Argentina y Paraguay, llegaron las tres últimas selecciones con posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo 1994.

Los duelos a disputarse fueron Argentina vs. Colombia (Buenos Aires) y Perú vs. Paraguay (Lima). La escuadra Albirroja necesitaba ganarle a una selección peruana que no había sumado un solo punto. Además, tenía que esperar una derrota de la Albiceleste para que ingrese en su lugar.

Empate de la Blanquirroja. Foto: captura de Goles en Acción

Sin embargo, la Blanquirroja realizó lo impensado. A los 31′ del primer tiempo, Darío Muchotrigo puso el primero para el combinado patrio, y luego el paraguayo Alfredo Mendoza colocó el empate. En la segunda parte, Jorge ‘Camello’ Soto anotó el 2-1, y Alfredo Morales puso el 2-2 final.

Tras finalizar el encuentro, el llanto se hizo presente en el Estadio Nacional de Lima a tal punto que los espectadores tuvieron que aplaudir a los paraguayos en señal de consuelo y respeto.

El dolor de la Albirroja fue aún mayor cuando se enteraron que Colombia apabulló 5-0 a Argentina, resultado que dio la vuelta al mundo. Este encuentro pasó desapercibido para Perú; sin embargo, la herida aún sigue abierta para los paraguayos, quienes vendrán a aguarle la fiesta al pueblo incaico.

Historial de Perú vs. Paraguay en Lima

Eliminatorias 1994: Perú 2-2 Paraguay

Eliminatorias 1998: Perú 1-0 Paraguay

Eliminatorias 2002: Perú 2-0 Paraguay

Eliminatorias 2006: Perú 4-1 Paraguay

Eliminatorias 2010: Perú 0-0 Paraguay

Eliminatorias 2014: Perú 2-0 Paraguay

Eliminatorias 2018: Perú 1-0 Paraguay

¿Cuándo y a qué hora es el Perú vs. Paraguay?

La selección peruana se medirá ante la Albirroja en el Estadio Nacional por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se disputará este martes 29 de marzo a las 6.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido a través de Movistar Deportes y Latina. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por La República Deportes.