Recogepelotas del Perú vs. Uruguay confiesa que hizo ‘hora’: “Teníamos que ganar como sea”

El partido Perú vs. Uruguay tuvo como protagonistas a los futbolistas y al árbitro Anderson Daronco, quien no acudió al VAR para revisar el polémico gol de la selección peruana. Sin embargo, otro personaje también se hizo notar durante el encuentro. Nos referimos a Paul Ortiz, el recogepelotas del estadio Centenario, quien en más de una ocasión se demoró en alcanzarle el balón al portero Pedro Gallese.

El joven de 19 años, que lleva cuatro años desempeñándose en esta función, contó cómo ‘ayudó’ a la selección uruguaya para que pueda quedarse con el triunfo. El también futbolista indicó que empezó a ralentizar sus caminatas o dejar pasar algunos balones, debido a que notaba que el encuentro estaba complicado para los charrúas.

“Escuché otros resultados por altavoz. Íbamos 1-0 y el partido estaba apretado, así que pensé en hacer el mayor tiempo posible porque teníamos que ganar como sea. Este encuentro no se nos podía escapar”, declaró para el diario El País.

Paul Ortíz se tomó algunas fotos con los jugadores de la selección uruguaya después del partido. Foto: Paul Ortíz

Paul Ortíz expulsado y ovacionado por hinchas

Además, recordó que en más de una ocasión el portero Pedro Gallese le reclamaba. Sin embargo, minutos después, al árbitro Anderson Daronco terminó expulsándolo del encuentro, por lo que tuvo que irse a las tribunas, donde fue ovacionado por la hinchada celeste.

“Me saqué el chaleco y fui a la tribuna. No me podía perder la final. Fue una locura, porque todos los hinchas me estaban ovacionando. Todavía sigo sin creerlo. No me importó que me echaran, había música, fuegos artificiales, estábamos en el Mundial”, afirmó.

Al finalizar del encuentro, Paul Ortíz no solo tuvo como recompensa los aplausos de la afición, sino también recibió la camiseta del defensor José María Giménez y se tomó varias fotos con los seleccionados uruguayos.