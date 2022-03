El video que demuestra que el balón no ingresó del todo y no valió el gol de Perú ante Uruguay

La polémica de la noche se dio en los minutos finales del Perú vs. Uruguay en el Estadio Centenario. Miguel Trauco sacó un disparo desde fuera del área y Rochet cogió el balón. No obstante, el portero de Nacional terminó dentro de su propio arco, por lo que muchos periodistas deportivos, aficionados y hasta los propios jugadores de la selección nacional pensaban que era gol. Sin embargo, no fue así.

A primera vista, todos reclamaron y en las redes sociales diversas figuras se pronunciaron al respecto. Por ejemplo, el exarquero de Paraguay, José Luis Chilavert, arremetió contra la Conmebol y las tildó de corrupta por no haber cobrado el tanto de Miguel Trauco e incluso el propio Martín Liberman se sorprendió. Por parte de la selección peruana, el capitán Paolo Guerrero también se refirió al respecto en su Instagram.

Sin embargo, las imágenes de Conmebol demostraron que el esférico no entró del todo, por lo que el “tanto” del lateral izquierdo de la selección peruana no fue lícito. Según se puede ver en el video difundido, el cuerpo de Rochet estuvo dentro del arco, pero el esférico quedó entre los postes. Es decir, no ingresó en un 100%, por lo que tanto el VAR ni el árbitro pudieron convalidarlo .

Mira aquí la polémica jugada

Uruguay ganó y clasificó a Qatar 2022

Uruguay se clasificó al Mundial de Qatar 2022 este jueves al ganarle 1-0 a Perú en Montevideo por la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana, ayudado a su vez por el triunfo de Brasil ante Chile en el Maracaná.

Giorgian de Arrascaeta marcó, a los 41 minutos, el gol que le aseguró a la Celeste su cuarta participación consecutiva en una Copa del Mundo y desató la locura en un estadio Centenario completamente colmado.