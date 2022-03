➤Chile vs. Brasil EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver partido de Eliminatorias Qatar 2022?

VER Chile vs. Brasil EN VIVO y DIRECTO este jueves 24 de marzo por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo comenzará a las 6.30 p. m. (hora peruana) u 8.30 p. m. (hora chilena y brasileña) y se disputará en el Estadio Maracaná. El cotejo contará con la transmisión de Chilevisión y TNT Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

En Vivo: Brasil vs. Chile por Eliminatorias Qatar 2022 07:11 Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022 A pocas horas de que inicie la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022, te dejamos la tabla de posiciones del certamen con el puntaje que acumulan Brasil y Chile. La Canarinha ya está clasificada, mientras que la Roja necesita sumar puntos para alcanzar un cupo directo a Qatar o entrar al repechaje. 06:40 La fortaleza brasileña: Brasil no ha perdido nunca de local por Eliminatorias Con el objetivo de continuar en carrera por un cupo para el mundial de Qatar 2022, la selección chilena tiene un duro reto al visitar a Brasil en Río de Janeiro. Los jugadores de La Roja buscan una victoria que mantenga vivas sus posiblidades de acudir a la cita mundialista. No obstante, la selección mapocha enfrenterá a la mejor local de la historia de las eliminatorias sudamericanas. Brasil nunca ha perdido un partido jugando de local en lo respecta a procesos clasificatorios. En este sentido, las ganas y la necesidad chilena de victoria chocan contra la historia y la actualidad de su rival. Como dato, jugando de local, Brasil solo ha perdido seis veces en toda su historia jugando de local. Uno de estos resultados negativos, corresponde a un partido disputado con la selección peruana en 1975, que se saldó con un 3 -1 a favor del cuadro nacional. 04:37 ¡Tres minutos más de vida!: Revive el último Brasil vs. Chile por eliminatorias A poco de jugarse el decisivo encuentro entre Brasil y Chile por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, es preciso recordar como quedó el marcador la última vez que Chile visitó tierras brasileñas por procesos eliminatorios. El 10 de octubre de 2017, por la última fecha de las eliminatorias para clasificar a Rusia 2018, el cuadro de la Estrella Solitaria visitó el Allianz Parque de Sao Paulo, en busca de un empaque que pudiera servirles para alcanzar el puesto de repechaje. No obstante, el partido se saldó con un contundente 3 - 0 a favor de la Canarinha, que quedó a Chile eliminado por diferencia de gol, resultado que favoreció a la selección peruana, quien se quedó con el cupo al repechaje, tras el empate obtenido frente Colombia en Lima. Este partido es recordado por la narración de Alberto Jesús López, conocido como "el Trovador del Gol", locutor chileno que pedía tres miinutos más de vida para su selección, a puertas de ser eliminada por Brasil. 02:49 El "Condorazo": El polémico Brasil vs. Chile rumbo a Italia '90 La proximidad del duelo Brasil vs.Chile, crucial para las aspiraciones de la selección mapochina para acceder a un cupo para el mundial Qatar 2022, hace preciso recordar uno de los capítulos más polémicos de esta rivalidad: el "Condorazo" de 1989 o también llamado el "Maracanazo" chileno, que tuvo lugar en Río de Janeiro, para las eliminatorias rumbo a Italia '90. En este encuentro, la caída de una bengala que supuestamente impactó e hirió en la cabeza al arquero chileno, Roberto "El Cóndor" Rojas, propició un escándalo que provocó la salida de los jugadores de La Roja del campo, el reclamo airado de las autoridades chilenas y la posterior pedida de puntos por lo sucedido. No obstante, posteriores investigaciones probaron que la herida que sufrió el arquero del cuadro sureño fue autoinfligida y no causada por la bengala ni ningún otor objeto lanzado desde la tribuna. Esta conclusión tuvo como consecuencia la descalificación de Chile para los procesos tanto rumbo a Italia '90 como a Estados Unidos '94, así como la inhabilitación para jugar de por vida a Roberto Rojas. 23:44 Hinchas chilenos recibieron a su selección en Brasil El conjunto de Chile llegó a tierras brasileñas, donde se medirán al Scratch para definir su futuro en las eliminatorias. Decenas de seguidore recibieron a la Roja para mostrales su apoyo. 🤩 Una emocionante recepción tuvo #LaRoja en Río de Janeiro a solo 24 horas del trascendental duelo ante Brasil. pic.twitter.com/CZ1qK6P9RJ — Selección Chilena (@LaRoja) March 24, 2022 22:29 Brasil vs. Chile: posibles formaciones del partido por Eliminatorias Qatar 2022 Posible alineación de Brasil Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Ántony, Vinícius Júnior y Neymar. DT: Tite. Posible alineación de Chile Claudio Bravo; Gary Medel, Paulo Díaz, Valber Huerta; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Gabriel Suazo, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte. 21:35 Así fue la llegada de Chile a Brasil Con Arturo Vidal a la cabeza, la selección chilena llegó a tierra carioca para el decisivo compromiso por las clasificatorias. 🛫 De Santiago a Río de Janeiro: así fue el viaje de #LaRoja 🇨🇱 a Brasil 🇧🇷



🔜 Mañana continuamos en las #EliminatoriasSudamericanas 🔥



📸 Carlos Parra #VamosLaRoja #VamosChile pic.twitter.com/gtDKpZ7gci — Selección Chilena (@LaRoja) March 24, 2022 21:28 Brasil vs. Chile: últimos enfrentamientos por eliminatorias sudamericanas Un claro dominio de la selección brasileña sobre los chilenos en las clasificatorias a una Copa del Mundo. El último registro fue por las actuales eliminatorias, cuando la Verdeamarela derrotó 1-0 a domicilio a la Roja por la fecha 8. Chile 0-1 Brasil | Eliminatorias Qatar 2022 | 02.09.2021 Brasil 3-0 Chile | Eliminatorias Rusia 2018 | 10.10.2017 Chile 2-0 Brasil | Eliminatorias Rusia 2018 | 08.10.2015 Brasil 4-2 Chile | Eliminatorias Sudafrica 2010 | 09.09.2009 Chile 0-3 Brasil | Eliminatorias Sudafrica 2010 | 07.09.2008 Brasil 5-0 Chile | Eliminatorias Alemania 2006 | 04.09.2005 Chile 1-1 Brasil | Eliminatorias Alemania 2006 | 06.06.2004 21:24 Tite probó un tridente de lujo previo al choque con Chile Según el medio brasileño Globoesporte de Brasil, Tite probó a Neymar (PSG), Vinícius Júnior (Real Madrid) y Antony (Ajax) en el ataque de la Canarinha para arrancar contra la Roja por la penúltima fecha. 20:16 Gary Medel confía en su selección: “Es importante recordar que somos una generación campeona” En su cuenta de Instagram, Gary Medel escribió: “Mañana (jueves) enfrentamos un nuevo desafío, uno que lo asumimos con toda la responsabilidad que nos toca. Pase lo que pase y, como siempre, daremos la vida en la cancha. Y, si bien hay muchísimo en juego, nada cambiará la historia que juntos hemos construido”. 20:09 Chile sueña con la histórica victoria A través de sus redes sociales, la selección chilena publicó un video emotivo para animar a sus hinchas y creer en la posible histórica victoria en Brasil. 🏟 Este jueves 24 de marzo, #LaRoja 🇨🇱 buscará romper la historia ante Brasil 🇧🇷 y seguir luchando por un lugar en Qatar 2022 🏆🇶🇦



📺 Sigue este duelo clave a partir de las 18:30 hrs., en vivo y en directo, a través de las pantallas de @chilevision#VamosLaRoja #VamosChile pic.twitter.com/1fqyw66kxn — Selección Chilena (@LaRoja) March 24, 2022 18:55 Chile también realizó su último entrenamiento previo al partido con Brasil La selección chilena aún mantiene la ilusión de clasificar y buscará lograr una hazaña nunca antes conseguida: ganarle a Brasil de local por eliminatorias. Por ello, este miércoles, los dirigidos por Martín Lasarte realizaron su último entrenamiento antes del decisivo cotejo con Brasil. ✅ Entrenamiento listo y preparar el viaje a Brasil 🇧🇷



👊 ¡A seguir con todo en estas #EliminatoriasSudamericanas 💯🔥!#VamosLaRoja #VamosChile pic.twitter.com/RigdY8qbkb — Selección Chilena (@LaRoja) March 23, 2022 17:43 Brasil está listo para enfrentar a Chile La selección brasileña finalizó su último entrenamiento de cara a la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, donde recibirá a la Roja en el estadio Maracaná. Preparação finalizada! Agora é foco total em Brasil x Chile. Bola rola amanhã às 20h30, hein? Prepare sua torcida! ⚽️🇧🇷



Fotos: Pedro Martins / CBF pic.twitter.com/t1gmx5lKGg — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2022

Chile vs Brasil: pronóstico

Difícil partido el que le ha tocado a Chile en esta penúltima fecha de las eliminatorias. La Roja necesita sumar en su visita al Maracaná para continuar con vida en la lucha a la Copa del Mundo. Los dirigidos por Martín Lasarte marchan sexto (19 puntos), a dos del quinto (Perú) y tres del cuarto (Uruguay). En la última fecha, la selección chilena recibe a los charrúas, por lo que estarán atento a lo que suceda en Montevideo, en el encuentro Perú vs. Uruguay.

Por su parte, Brasil ya está clasificada a Qatar 2022 y solo pelea por quedar primero en estas eliminatorias a fin de alejarse de su más cercano perseguidor: Argentina. El técnico Tité no se guardo nada para este cotejo y convocó a sus mejores futbolistas, empezando por Neymar Jr. Actualmente, la Canarinha tiene 39 puntos, mientras que la Albiceleste suma 35.

Chile vs. Brasil: ficha del partido

Partido Chile vs. Brasil ¿Cuándo juegan? Jueves 24 de marzo ¿A qué hora juegan? 8.30 p. m. (hora chilena y brasileña) ¿Dónde juegan? Estadio Maracaná ¿En qué canal ver? Chilevisión y TNT Sports

Chile vs. Brasil: posible alineación

Chile: Claudio Bravo; Gary Medel, Paulo Díaz, Valber Huerta; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Gabriel Suazo, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Ántony, Vinícius Júnior y Neymar.

¿A qué hora juegan Chile vs. Brasil EN VIVO?

El partido EN VIVO entre Chile vs. Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022 comenzará a las 8.30 p. m. (hora chilena y brasileña) y a las 6.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m

Bolivia: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Chile vs. Brasil EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión del Chile vs. Brasil en territorio chileno, sintoniza la señal del TNT Sports y Chilevisión. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Chile vs. Brasil vía TNT Sports?

Según el operador de TV paga que tengas contratado, estos son los canales que deberás sintonizar para ver el Chile vs. Brasil:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD).

¿Cómo ver Brasil vs. Chile en Chilevisión?

Cable

VTR: Canal 21(Santiago)/711

DirecTV: Canal 151/1151

Movistar: Canal 121/811

Claro: Canal 55/555

TuVes HD: Canal 57

Entel: Canal 66

Mundo: Canal 15/515

GTD/Telsur: Canal 21/27.

¿Cómo ver Chile vs. Brasil ONLINE GRATIS?

Si quieres seguir en internet el Chile vs. Brasil, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Chile vs. Brasil?

El cotejo EN VIVO entre Chile vs. Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022 se llevará a cabo en el épico Estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro. A continuación, te dejamos la ubicación del coloso deportivo.

Últimos enfrentamientos: Chile vs. Brasil

Chile 0-1 Brasil | Eliminatorias Qatar 2022 | 02.09.2021

Brasil 3-0 Chile | Eliminatorias Rusia 2018 | 10.10.2017

Chile 2-0 Brasil | Eliminatorias Rusia 2018 | 08.10.2015

Brasil 4-2 Chile | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | 09.09.2009

Chile 0-3 Brasil | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | 07.09.2008

Brasil 5-0 Chile | Eliminatorias Alemania 2006 | 04.09.2005

Chile 1-1 Brasil | Eliminatorias Alemania 2006 | 06.06.2004

Chile vs. Brasil: ubicación en las Eliminatorias Qatar 2022