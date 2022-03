➤ Olimpia vs. Ameliano: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy del fútbol paraguayo?

Ver Olimpia vs. Ameliano EN VIVO y DIRECTO este domingo 20 de febrero por la fecha 7 de la Primera División de Paraguay 2022. El duelo comenzará a las 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 p. m. (hora paraguaya), y se disputará en el estadio Manuel Ferreira de Asunción.

El partido de hoy será trasmitido por la señal de Tigo Sports. También habrá una cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias de la liga paraguaya.

Partido Olimpia vs. Ameliano ¿Cuándo juegan? HOY 20 de marzo ¿A qué hora? 6.15 p. m. (hora peruana) y 8.15 (hora paraguaya) ¿Dónde? Estadio Manuel Ferreira ¿En qué canal? Tigo Sports Paraguay

Olimpia vs. Ameliano se verán las caras por la liga de Paraguay desde la 6.15 p. m. en las instalaciones del Manuel Ferreira este domingo 20 de marzo. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 6.15 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 7.15 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 8.15 p. m.

El clásico entre Olimpia vs. Ameliano será transmitido por la señal de Tigo Sports.

Si es que no puedes ver Olimpia vs. Ameliano en Tigo Sports, no te preocupes, pues la web de La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este apasionante encuentro. En esta nota encontrarás toda la información acerca de este choque.

El partido entre Olimpia vs. Ameliano se jugará en el Estadio Manuel Ferreira, situado en Asunción, Paraguay.