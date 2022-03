Liga 1 2022 fecha 7 EN VIVO: programación, horarios y fixture del Torneo Apertura peruano

La Liga 1 2022 inicia este fin de semana la séptima jornada del Torneo Apertura. Los encuentros del torneo peruano se desarrollarán entre el sábado 19 y el lunes 21 de marzo antes del inicio de la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

La fecha comenzará con el Cienciano vs. Sport Boys en el Garcilaso de la Vega del Cusco. El cuadro imperial busca voltear la página de su eliminación de la Copa Sudamericana y se concentrará de lleno en el campeonato local.

Horas más tardes, entrará en acción uno de los líderes de la Liga 1 2022 en el César Vallejo vs. Alianza Atlético. Los churres visitan a los poetas en Trujillo y tienen como objetivo seguir en lo más alto del certamen. Además, su invicto está en juego.

Para el domingo 20 de marzo se llevarán a cabo cuatro encuentros de la jornada 7. El primero será el Academia Cantolao vs. Melgar en el Estadio Miguel Grau del Callao. Luego, a la 1.00 p. m. (hora de Perú) se jugará el Carlos Stein vs. Sporting Cristal. De momento, este partido no será televisado.

El día continuará con el Deportivo Municipal vs. Atlético Grau y el ADT vs. Ayacucho FC. Los ediles también son uno de los líderes de la Liga 1 2022 y no quieren perder el paso ante los albos. Asimismo, Binacional vs. Universitario se disputará a las 3.30 p. m. (hora local).

Finalmente, el lunes 21 de marzo cerrará la fecha 7 con el UTC vs. Sport Huancayo y San Martín vs. Carlos Mannucci. Alianza Lima no tendrá acción, ya que le toca descansar.

Programación de la fecha 7 de la Liga 1 2022

Partido Fecha Hora Canal Cienciano vs. Sport Boys 19-03-2022 3.30 p. m. GolPerú César Vallejo vs. Alianza Atlético 19-03-2022 7.00 p. m. GolPerú Academia Cantolao vs. Melgar 20-03-2022 11.00 a. m. GolPerú Carlos Stein vs. Sporting Cristal 20-03-2022 1.00 p. m. No será televisado Deportivo Municipal vs. Atlético Grau 20-03-2022 1.15 p. m. GolPerú ADT vs. Ayacucho FC 20-03-2022 3.30 p. m. No será televisado Binacional vs. Universitario 20-03-2022 3.30 p. m. GolPerú UTC vs. Sport Huancayo 21-03-2022 3.30 p. m. GolPerú San Martín vs. Carlos Mannucci 21-03-2022 7.00 p. m. GolPerú

Tabla de posiciones de la Liga 1 2022