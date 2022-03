Chile, a 2 de Perú pero con chances de clasificar a Qatar: los resultados que necesita

Para nadie es un secreto que las Eliminatorias Sudamericanas son las más difíciles del mundo, incluso el propio José Mourinho lo dijo en una conferencia de prensa. Es tanto así que a falta de dos fechas para que culmine el proceso clasificatorio, son cinco las selecciones que pelean por un boleto para llegar a Qatar 2022, entre ellos Perú y Chile.

La Roja, que no ha realizado una buena campaña a diferencia de otras eliminatorias , se encuentra en la sexta casilla con 19 puntos y fuera de los puestos de clasificación . Sin embargo, no todo está perdido, pues aún mantiene chances para asistir a la próxima Copa del Mundo.

Pero no es tan sencillo como parece, ya que para que Arturo Vidal y compañía vayan a Qatar, deben darse resultados que a primera vista parecen imposibles de suceder.

Para empezar, repasemos los cuatro de los cinco duelos que se jugarán este jueves 24 de marzo en el mismo horario (6.30 p. m.) y la tabla de posiciones.

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Brasil vs. Chile

Uruguay vs. Perú.

Puesto País Puntaje 3 Ecuador 25 4 Uruguay 22 5 Perú 21 6 Chile 19 7 Colombia 17

Jornada 17

Para que la selección chilena termine la jornada 17 en al menos zona de repechaje, deberá sacar los tres puntos ante Brasil en el Estadio Maracaná y esperar a que Perú haga lo propio con Uruguay . En caso de que los charrúas consigan los tres puntos ante la Blanquirroja y pierdan contra la Canarinha, deberán apuntar a la quinta casilla, pues será matemáticamente imposible alcanzar a los orientales.

Otro resultado que necesita Chile es que Colombia no sume ante Bolivia. Los cafeteros tienen 17 unidades y pueden superarlos en la tabla de posiciones.

A continuación, te mostramos cómo quedarían las selecciones a favor de la Roja. Cabe resaltar que si Uruguay y Chile empataran o perdieran sus partidos ante Perú y Brasil, el duelo que jugarán en Santiago será crucial para ambas selecciones, pues una de ellas quedará eliminada del certamen.

Puesto País Puntaje 4 Perú 24 o 22* 5 Chile 22 6 Uruguay 22 o 23**

*Perú puede tener 24 puntos si gana ante Uruguay o 22 si empata ante Uruguay.

*Uruguay puede tener 23 puntos si empata o 22 si pierde ante Perú.

Jornada 18

La última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 también será en simultáneo, debido a que son varias de la selecciones que necesitan clasificar. Siguiendo el supuesto de la anterior jornada, la Roja dependerá de sí misma para poder conseguir un cupo para Qatar.

Perú vs. Paraguay

Ecuador vs. Argentina

Venezuela vs. Colombia

Chile vs. Uruguay

Bolivia vs. Brasil.

Para que la selección chilena consiga un boleto directo a la próxima Copa del Mundo, es decir, terminar en la cuarta casilla porque es casi imposible que alcance a Ecuador debido a la diferencia de goles, deberá sacar los tres puntos ante Uruguay en Santiago y esperar a que Perú pierda contra Paraguay en Lima.

Puesto País Puntaje 4 Chile 25 5 Perú 24 o 22* 6 Uruguay 22 o 23*

*Perú debe quedarse con los puntos de la victoria o empate ante Uruguay en el Centenario.

**Uruguay debe quedarse con 22 puntos tras la derrota ante Perú.

En el peor de los casos, Chile debería asegurar el quinto lugar en caso de que no pueda hacerse con el cuarto. Para conseguir el repechaje, tendrá que vencer a Brasil y Uruguay y esperar que Perú no sume ante los charrúas y pierda ante Paraguay en la última fecha. No obstante, sería muy probable que con dichos resultados, Chile ocupe el cuarto lugar por diferencia de goles.