Los culés buscan el pase a cuartos: posibles formaciones del FC Barcelona y Galatasaray

El FC Barcelona necesita de un triunfo para seguir con su buen momento futbolístico al mando de Xavi Hernández. Para ello visitarán al Galatasaray, en Estambul, por la vuelta de los octavos de final de la Europa League. En la ida empataron sin goles y, para este cotejo, los azulgranas saldrán con lo mejor de su plantel a buscar el pase a los cuartos de final.

Barcelona vs. Galatasaray: posibles formaciones

Barcelona: Marc-André Ter Stegen; Sergiño Dest, Gerard Piqué, Éric Garcia, Jordi Alba; Pedri, Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Ferran Torres, Gavi y Pierre Emerick Aubameyang.

Galatasaray: Iñaki Peña; Sacha Boey, Marcão, Víctor Nelsson, Patrick Van Aanholt; Taylan Antalyali, Berkan Kutlu; Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoglu; y Mostafa Mohamed.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Galatasaray?

México: 11.45 a. m.

Perú: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

¿Cómo ver Barcelona vs. Galatasaray ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Galatasaray por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.