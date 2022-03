Arturo Vidal expresó que desea jugar en Flamengo y luego dirigir a la selección chilena

El exitoso paso del volante chileno Arturo Vidal por el fútbol europeo podría llegar a su fin pronto y el jugador es consciente de ello. En una reciente entrevista con la cadena TNT Sports, el ‘Rey’ se refirió a sus planes una vez que termine su etapa en el Inter de Milán, entre los cuales están regresar a Sudamérica para jugar por Flamengo y posteriormente ser DT de su país.

“Es un equipo competitivo, el mejor de Sudamérica. Tengo el sueño de jugar allá en Flamengo, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto, si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar”, reveló el mediocampista de 34 años.

Vidal ya había dejado en evidencia su simpatía por el Mengao hace algún tiempo, cuando envió mensajes de aliento al equipo previo a las finales de la Copa Libertadores 2019 y 2021. En caso de concretarse su fichaje, sostuvo que daría todo para conquistar un nuevo trofeo del certamen continental.

Vidal ha ganado dos Copas América y jugó dos mundiales con Chile. Foto: AFP

“El capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo. Pelear la Libertadores es un sueño porque es como la Champions en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante”, agregó.

Vidal: “Voy a ser entrenador de la selección”

Otro de los grandes anhelos del futbolista, aunque una vez culminada su carrera, es ser técnico de la selección chilena. El dos veces mundialista refirió que su propósito sería explicarle a sus futuros dirigidos “las motivaciones y a quién representan con esa camiseta”.