Nacional vs. Torque EN VIVO: hora y canal para ver el cotejo por el Campeonato Uruguayo

Nacional vs. Torque EN VIVO se enfrentarán este jueves 7 de octubre, desde las 6.00 p. m. (Perú), 5.30 p. m. (en Perú) y 7.30 p. m. en territorio uruguayo. El duelo se desarrollará en el Estadio Gran Parque Central en el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo.

La transmisión del partido estará a cargo de los canales VTV+ y VTV. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol uruguayo y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Nacional vs. Torque: ¿cómo llegan?

En las cuatro fechas disputadas por la nueva temporada del torneo uruguayo, Nacional solo pudo ganar en una ocasión, perdió en dos oportunidades y obtuvo un empate.

En su más reciente aparición cayó por la mínima en su visita a Peñarol, resultado que lo dejó en el puesto 12 con apenas cuatro unidades.

Del otro lado, City Torque atraviesa por un panorama similar a su rival de esta tarde: solo ha ganado un duelo, empató otro y perdió dos. Al revisar la tabla de posiciones podemos encontrar al conjunto ‘ciudadano’ en el puesto 13 con cuatro puntos.

Nacional vs. Torque: ficha del partido

Partido Nacional vs. Torque ¿A qué hora? 5.30 p. m. (Perú) y 7.30 p. m. (Uruguay) ¿Cuándo se juega? Domingo 13 de marzo Canal VTV+, VTV ¿Dónde juegan? Gran Parque Central

¿A qué hora juega Nacional vs. Torque?

En territorio peruano, el duelo Nacional vs. Torque se podrá seguir a partir de las 5.30 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México: 4.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

Nacional vs. Torque: últimos enfrentamientos

03.11.21 | Nacional 2-0 Montevideo City | Campeonato Uruguayo

11.07.21 | Montevideo City 3-0 Nacional | Campeonato Uruguayo

10.02.21 | Montevideo City 1-2 Nacional | Campeonato Uruguayo

20.08.20 | Nacional 2-0 Montevideo City | Campeonato Uruguayo

22.07.18 | Nacional 3-2 Montevideo City | Campeonato Uruguayo

¿Cómo ver Nacional vs. Torque ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el Nacional vs. Torque por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicios de streaming que incluye en su oferta al cliente los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Nacional vs. Torque?

El duelo entre Nacional vs. Torque se desarrollará en el estadio Gran Parque Central, ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En dicho escenario, el conjunto ‘ciudadano’ suele jugar de local, y cuenta con una capacidad para más de 34.000 espectadores.