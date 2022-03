La incómoda pregunta a Ancelotti sobre Courtois y la dura respuesta del DT: " Rompe tu carné”

Respaldo total. Real Madrid atraviesa uno de sus mejores momentos tras eliminar al PSG por la Champions League. Más allá del accionar de Karim Benzema, el belga Thibaut Courtois se ha convertido en uno de los puntos más alto de los merengues en la temporada; sin embargo, un ranking sobre los 10 mejores del mundo generó una polémica al no incluirlo.

En plena conferencia de prensa previa al duelo ante Mallorca por LaLiga, el entrenador Carlo Ancelotti fue consultado sobre este tema y defendió a su dirigido. “ Es una tontería (risas). No me pidáis que diga cómo veo a Courtois. Para mí es el mejor portero del mundo, pero soy parte interesada. Carvajal y Mendy también me lo parecen en su puesto ”, fueron sus primeras palabras.

Luego, con un tono más serio, el italiano cuestiono el criterio del periodista. “Si dices eso de Courtois, tienes que romper el carnet de periodista, de entrenador, de estadístico si Courtouis no es de los mejores 10” , mencionó.

Cabe resaltar que la actuación del futbolista de 29 años en la llave ante los parisinos fue determinante, sobre todo en el duelo de ida. Si bien su equipo cayó por 1-0 en el Parque de los Príncipes, el guardavallas se lució con varias intervenciones y logró atajarle un penal a Lionel Messi.

Por otra parte, el discutido reporte del medio británico FourFourTwo puso en el podio a Édouard Medy (Chelsea), David De Gea (Manchester United) y Manuel Neuer (Bayern Múnich). No obstante, lo que más llamó la atención fue que los únicos representantes de LaLiga Santander son Unai Simón (Athletic Club de Bilbao) y Yassine Bounou (Sevilla), pero no figura el arquero de la Casa Blanca.