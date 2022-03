[En Vivo] Barcelona vs Galatasaray HOY, por los octavos de final de la Europa League 2022

EN VIVO Barcelona vs. Galatasaray EN DIRECTO se verán las caras HOY jueves 10 de marzo por el choque de ida de los octavos de final de la Europa League 2022. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Camp Nou y contará con TRANSMISIÓN de ESPN 2 y la aplicación de streaming Star Plus. Recuerda que también podrás seguir este y los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El elenco de Xavi Hernández va por todo. Casi fuera de la pelea por LaLiga, los azulgranas buscarán conseguir el trofeo de la Europa League, pero al frente tendrán a un duro rival como el Galatasaray, al cual ya han enfrentado en torneos internacionales.

Barcelona vs. Galatasaray: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Galatasaray ¿Cuándo juegan? Jueves 10 de marzo ¿Dónde? Camp Nou ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Galatasaray?

El duelo entre Barcelona vs. Galatasaray se jugará este jueves 10 de marzo desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

El Barcelona recibe este jueves al Galatasaray, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, en su mejor momento de la temporada tras encadenar cuatro victorias por primera vez en este curso y haber reenganchado a la afición con el fútbol alegre y ofensivo que Xavi prometió a su llegada y que por fin ha empezado a exhibir en las últimas semanas.

En LaLiga, el equipo, que ya es tercero, se ha afianzado en las posiciones de Liga de Campeones, y ahora quiere dar un nuevo golpe sobre la mesa en la segunda competición continental, donde ya es uno de los grandes favoritos al título.

Tal como ya hizo en la ida de la eliminatoria ante el Nápoles, Xavi hará rotaciones para recibir el conjunto turco, que nunca ha ganado en el Camp Nou (tres derrotas y un empate).

¿En qué canal ver Barcelona vs. Galatasaray?

La transmisión del Barcelona vs. Galatasaray estará a cargo del canal ESPN 2 y la aplicación streaming Star Plus para toda Latinoamérica. Revisa aquí la programación según tu región.

En defensa, Dest ocupará la plaza de Dani Alves, que no está inscrito en esta competición, en el lateral derecho; y Eric García la de Piqué, que podría tener descanso, en el eje de la zaga.

El preparador catalán también podría dejar en el banquillo a Sergio Busquets, por lo que Frenkie de Jong haría de pivote defensivo y Nico podría ser la gran novedad en el centro del campo. Y en la delantera, Ferran Torres, Adama y Memphis, suplentes en Elche, podrían recuperar la titularidad.

Gavi es baja por sanción y Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto y Baldé siguen ocupando la enfermería de un equipo que ha marcado catorce goles en su últimos cuatro compromisos (1-4 contra el Valencia, 2-4 ante el Nápoles, 4-0 frente al Athletic Club y 1-2 contra el Elche).

Por su parte, sin jugadores lesionados ni sancionados, y con el joven portero Iñaki Peña —hasta enero pasado en las filas del Barça— al mando de la portería, arriba el Galatasaray a la capital catalana.

Con información de EFE.

Barcelona vs. Galatasaray vía ESPN 2

Barcelona vs. Galatasaray vía Star Plus

En Star Plus puedes encontrar una variedad de eventos deportivos además del Barcelona vs. Galatasaray. La oferta de este servicio incluye todos los cotejos disponibles en la cadena ESPN, no solo de fútbol, sino también de disciplinas como tenis, básquetbol, béisbol, etc.

Barcelona vs. Galatasaray: posibles alineaciones