¿Dónde seguir PSG vs. Real Madrid EN VIVO por la Champions League 2021-22?

PSG vs. Real Madrid EN VIVO chocan en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League 2021-22. El cotejo se jugará en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 3.00 p. m. (hora de Perú) por la señal de ESPN, pero La República Deportes te ofrecerá una cobertura ONLINE con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles de este y otros partidos de hoy.

Duelo de gigantes. París Saint-Germain y Real Madrid definirán uno de los ocho boletos que dan el pase a los cuartos de final de la Champions League . En el partido de ida, los dirigidos por Mauricio Pochettino se quedaron con la victoria gracias a un agónico tanto de Kylian Mbappé, quien encendió las alarmas durante la semana, pero arrancaría en el once titular sin ningún problema.

PSG vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido PSG vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Miércoles 9 de marzo ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabue ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan PSG vs. Real Madrid?

El partido entre PSG vs. Real Madrid se jugará este miércoles 9 de marzo desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Datos del PSG vs. Real Madrid

El equipo de Carlo Ancelotti necesita ganar para superar la eliminatoria tras la derrota por 1-0 en París.

Karim Benzema llega en racha y se encuentra a solo dos goles de dar caza a los 308 de la leyenda Alfredo di Stéfano. El francés es el tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid en la Copa de Europa con 64 goles, a dos de igualar a Raúl González, y lejos de los 105 que marcó Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé ya sabe lo que es marcar en el Santiago Bernabeu. Lo hizo el 26 de noviembre de 2019 para impulsar la reacción de su equipo que perdía por dos goles y acabó empatando el encuentro de la fase de grupos.

En Champions League, Kylian ha marcado 32 tantos en 52 partidos.

Real Madrid no registra derrotas ante el Paris Saint-Germain en Champions League.

Lionel Messi lleva 695 minutos sin poder marcarle al Real Madrid. El argentino tiene un registro de 47 duelos con un balance de 26 victorias, 20 empates y 11 derrotas. Marcó 26 goles, 15 de ellas en el Santiago Bernabéu, que dominó durante años. Sin embargo, va camino a cumplir cuatro años sin marcarle al conjunto madridista.

¿En qué canal ver PSG vs. Real Madrid?

La transmisión del PSG vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO estarán a cargo del canal ESPN y la aplicación streaming Star Plus.

Argentina: ESPN y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

Paraguay: ESPN y Star+

Perú: ESPN y Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+.

PSG vs. Real Madrid vía ESPN

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

PSG vs. Real Madrid vía Star Plus

Para acceder a Star Plus para ver el PSG vs. Real Madrid , debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

PSG vs. Real Madrid: posibles alineaciones

PSG: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Danilo, Verratti, Messi, Mbappé, Neymar

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Kroos o Camavinga, Fede Valverde, Modric; Marco Asensio, Vinícius y Benzema

PSG vs. Real Madrid: últimos enfrentamientos

15.02.22 | Champions League | PSG 1-0 Real Madrid

26.11.19 | Champions League | Real Madrid 2-2 PSG

18.09.19 | Champions League | PSG 3-0 Real Madrid

06.03.18 | Champions League | PSG 1-2 Real Madrid

14.02.18 | Champions League | Real Madrid 3-1 PSG.

¿Dónde juegan PSG vs. Real Madrid?