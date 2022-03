[EN VIVO] Jorge Masvidal vs. Colby Covington HOY, UFC 272 vía Star Plus

Masvidal vs. Covington se enfrentan EN VIVO ONLINE GRATIS por la UFC 272 este sábado 5 de marzo. La transmisión por internet podrás seguirla por el canal de Star Plus a partir de las 10.00 p. m. (horario de Perú) en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING de la pelea de artes marciales mixtas en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Masvidal vs. Covington EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Star Plus. En el minuto a minuto, encontrarás todas las incidencias de la jornada y más.

Este sábado 5 de marzo, Jorge Masvidal y Colby Covington se subirán al octágono para verse cara a cara desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, en el marco del evento UFC 272.

Ambos peleadores, que en el 2021 intentaron ir por el título wélter, se reencontrarán en medio de una enemistad tras haber compartido juntos en sus inicios dentro del circuito.

Masvidal vs. Covington: ficha de la pelea por el UFC 272

UFC 272 Masvidal vs. Covington ¿Cuándo es? Hoy, sábado 5 de marzo de 2022 ¿Dónde? T-Mobile Arena de Las Vegas ¿A qué hora? 10.00 p. m. cartelera estelar - 6.00 p. m. preliminares (horario peruano) ¿En qué canal? Star Plus.

¿A qué hora es la pelea Masvidal vs. Covington?

Perú: Cartelera estelar 10.00 p. m.

Argentina: Cartelera estelar 12.00 a. m. (día siguiente)

México: Cartelera estelar 9.00 p. m.

Colombia: Cartelera estelar 10.00 p. m.

Ecuador: Cartelera estelar 10.00 p. m.

Chile: Cartelera estelar 12.00 a. m. (día siguiente)

Uruguay: Cartelera estelar 12.00 a. m. (día siguiente)

Venezuela: Cartelera estelar 11.00 p. m.

Bolivia: Cartelera estelar 11.00 p. m.

Estados Unidos: (hora del este) Cartelera estelar 10.00 p. m.

España: Cartelera estelar 7.00 a. m. (día siguiente).

¿Dónde ver la pelea Masvidal vs. Covington?

Perú: Star+, ESPN 2, Star Action

Argentina: Star+, ESPN 2, Star Action

Bolivia: Star+, ESPN 2, Star Action

Chile: Star+, ESPN 2, Star Action

Colombia: Star+, ESPN 2, Star Action

Ecuador: Star+, ESPN 2, Star Action

Paraguay: Star+, ESPN 2, Star Action

Estados Unidos: ESPN+

España: DAZN

Uruguay: Star+, ESPN 2, Star Action

Venezuela: Star+, ESPN 2, Star Action.

PUEDES VER: Real Madrid enfrenta a Real Sociedad en el Bernabéu por LaLiga Santander

¿Cómo acceder a Star Plus para ver la pelea Masvidal vs. Covington?

Para acceder a Star Plus y ver la pelea Masvidal vs. Covington debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

UFC 272: cartelera completa del evento de HOY

Estelares

Peso Welter: Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Peso Pactado: Rafael dos Anjos vs. Renato Moicano

Peso Pluma: Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Peso Welter: Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Peso Pesado: Sergey Spivak vs. Greg Hardy.

Preliminares

Peso Ligero: Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Peso Paja Femenino: Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Peso Semipesado: Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

Peso Mosca Femenino: Maryna Moroz vs. Mariya Agapova.

Primeros preliminares