Copa Davis Perú vs. Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora ver los partidos del día 2 de competencia?

Perú vs. Bolivia EN VIVO se enfrentan en el segundo día de la serie por los playoffs al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2022. La jornada arranca a la 1.00 p. m., en el Club Lawn Tennis, con transmisión a cargo del canal DirecTV Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE, ingresa a La República Deportes, que te informará con el punto a punto de cada partido, así como el resultado y marcador general de la serie.

Perú vs. Bolivia: ficha

Partido Perú vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 6 de marzo ¿A qué hora? 1.00 p. m. (Perú), 2.00 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Club Lawn Tennis ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

Según horario local peruano, el primer encuentro de este segundo día de partidos Perú vs. Bolivia iniciará a la 1.00 p. m.

La serie entre Perú y Bolivia por el pase al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2022 se define este sábado con los tres últimos encuentros luego de una primera jornada en la que el marcador quedó igualado 1-1 tras las victorias de Juan Pablo Varillas (116 ATP) y Hugo Dellien (103 ATP) para blanquirrojos y altiplánicos, respectivamente.

El primer duelo de la nueva fecha será el enfrentamiento de dobles entre la pareja conformada por Sergio Galdós (152 ATP dobles) y Gonzalo Bueno (810 ATP dobles) contra el dúo Federico Zeballos (203 ATP dobles) y Boris Arias (290 ATP dobles).

Juan Pablo Varillas es la raqueta número 1 del equipo peruano. Foto: IPD

Posteriormente, Varillas y Dellien, las cartas de triunfo de sus delegaciones, medirán fuerzas en el duelo estelar que podría decidir al ganador de la llave. Por último, Conner Huertas del Pino (650 ATP) y Murkel Dellien (516 ATP) buscarán su revancha por las derrotas sufridas el día anterior.

El antecedente más reciente entre Perú y Bolivia por Copa Davis se remonta al 2018, año en que los tenistas nacionales dieron el golpe al vencer en La Paz. El historial general está 3-2 a favor de los peruanos.

¿Qué canal transmite Perú vs. Bolivia?

Para la televisión peruana, el canal de TV por cable y/o satélite DirecTV Sports será el encargado de transmitir este segundo día de duelos entre Perú y Bolivia.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia por internet?

En caso de que quieras seguir la transmisión vía internet del Perú vs. Bolivia, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que cuenta entre su parrilla con el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Programación de Perú vs. Bolivia

Tras los dos primeros encuentros de singles del viernes, este sábado se llevarán a cabo un choque de dobles y dos más individuales:

Sábado 5 de marzo

Gonzalo Bueno y Sergio Galdós vs. Boris Arias y Federico Zeballos | 1.00 p. m.

Juan Pablo Varillas vs. Hugo Dellien | 2.30 p. m.

Conner Huertas del Pino vs. Murkel Dellien | 4.00 p. m.

Últimos partidos de Perú vs. Bolivia

Juan Pablo Varillas 2-0 Murkel Dellien | 04.03.22

Conner Huertas del Pino 0-2 Hugo Dellien | 04.03.22.

¿Dónde juegan Perú vs. Bolivia?

Así como ocurrió con el primer día de enfrentamientos, el Club Lawn Tennis será el escenario para este segundo día de cruces en el Perú vs. Bolivia.