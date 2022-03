¿Cómo seguir Perú vs. Bolivia EN VIVO HOY por la Copa Davis 2022?

Perú vs. Bolivia EN VIVO juegan HOY por los playoffs del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2022. El encuentro se llevará a cabo en el Club Lawn Tennis, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (horario boliviano) con transmisión vía DirecTV Sports. Para que no te pierdas el compromiso, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará del resultado en cada set y el marcador actualizado minuto a minuto.

En Vivo: Previa Perú vs. Bolivia 14:24 ¿Quién ganará este enfrentamiento? Juan Pablo Varillas y Hugo Dellien son los favoritos para quedarse con el triunfo en el primer y segundo partido, respectivamente. Si se cumplen los pronósticos, el marcador Perú-Bolivia quedaría empatado 1-1 y todo se definiría mañana, con la segunda ronda de cotejos.

Perú vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Juan Pablo Varillas vs. Murkel Dellien ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 4 de marzo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 4.00 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Club Lawn Tennis ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Perú vs. Bolivia?

En territorio peruano, el primero de los dos partidos entre Perú y Bolivia programados para este viernes arrancará a las 3.00 p. m.

Tras su derrota contra Rumanía a fines del año pasado por la Copa Davis, el equipo peruano buscará empezar con el pie derecho este 2022 cuando se enfrente como local ante Bolivia por los playoffs del Grupo Mundial I en busca del ansiado pase a los Qualifiers del 2023.

El primer encuentro de este match medirá a la primera raqueta nacional, Juan Pablo Varillas (116 ATP), contra Murkel Dellien (516 ATP), el peor clasificado de esta delegación altiplánica. ‘Juanpi’ irá por una revancha personal, ya que su ausencia en los duelos ante los rumanos en 2021 le costó a Perú la eliminación.

Juan Pablo Varillas y Murkel Dellien se enfrentarán en el primer partido de Copa Davis. Foto: Copa Davis

Por el segundo cotejo, Conner Huertas del Pino (650 ATP) se batirá con Hugo Dellien (103 ATP), el mejor ubicado en el ranking de ambas selecciones. Huertas intentará dar la sorpresa y conseguir su segunda victoria del año luego de tres caídas consecutivas.

Perú y Bolivia anteriormente ya se midieron hasta en cinco oportunidades por la Copa Davis. El balance de los choques entre estos países es de tres triunfos contra dos a favor de los rojiblancos, el último de estos en el 2018 en La Paz.

¿Qué canal transmite Perú vs. Bolivia?

Para ver el enfrentamiento Perú vs. Bolivia por esta Copa Davis 2022, sintoniza el canal DirecTV Sports en el operador de TV por cable y/o satélite que tengas contratado.

¿Dónde ver Perú vs. Bolivia por internet?

La transmisión por internet del Perú vs. Bolivia la podrás seguir desde la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta de canales DirecTV Sports. En caso no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Perú vs. Bolivia por DirecTV Sports?

En la televisión peruana, podrás ver el duelo Perú vs. Bolivia desde los canales 610 (SD), 1619 (HD) y 4000 (4K) de DirecTV.

¿Dónde juegan Perú vs. Bolivia?

El escenario que acogerá este cruce será el Club Lawn Tennis de Miraflores, recinto que ya albergó partidos del equipo peruano por Copa Davis en años anteriores.

Perú vs. Bolivia: programación

Así se jugarán los encuentros programados para esta ronda de la Copa Davis 2022 entre Perú vs. Bolivia:

Viernes 4 de marzo

Juan Pablo Varillas vs. Murkel Dellien | 3.00 p. m. (hora peruana)

Conner Huertas del Pino vs. Hugo Dellien.

Sábado 5 de marzo