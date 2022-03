Universitario vs. Deportivo Municipal: ¿dónde y cuándo juegan el partido por la Liga 1 2022?

Universitario vs. Deportivo Municipal EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 5 de marzo por la quinta jornada de la Liga 1 2022 en el estadio Iván Elías Moreno. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por GolPerú. Puedes ver el partido EN VIVO ONLINE GRATIS por la señal de Movistar Play. También puedes seguir el minuto a minuto, todos goles y todas las incidencias AQUÍ por la web de La República Deportes.

Universitario vs. Deportivo Municipal: ficha del partido

Partido Universitario vs. Deportivo Municipal Fecha Sábado 5 de marzo Hora 3.00 p. m. Canal GolPerú Lugar estadio Iván Elias Moreno

¿A qué hora juegan Universitario vs. Deportivo Municipal?

El duelo EN VIVO entre Universitario vs. Deportivo Municipal empezará a las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite Universitario vs. Deportivo Municipal?

La señal encargada de televisar el encuentro Universitario vs. Deportivo Municipal será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Universitario vs. Deportivo Municipal, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD)

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

En la señal de Gol Perú, además de partidos como el Universitario vs. Deportivo Municipal y el resto de duelos del torneo peruano, podrás encontrar espacios de análisis, entrevistas y programas informativos acerca de lo más destacado del balompié nacional y los peruanos en el extranjero.

¿Cómo seguir Universitario vs. Deportivo Municipal ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. Deportivo Municipal por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Universitario vs. Deportivo Municipal: posibles alineaciones

Universitario : José Carvallo; Roberto Villamarín, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Ángel Cayetano, Piero Quispe, Gerson Barreto; Alberto Quintero, Luis Urruti, Alexander Succar. DT: Álvaro Gutiérrez.

Deportivo Municipal: Diego Melián; Franco Medina, Emiliano Ciucci, Lucas Trejo, Kevin Moreno; Leonel Solís, Adrián Ascuas, Kevin Peña; Mario Tajima, Roberto Ovelar, Jorge Bazán. DT: Hernán Lisi.

Universitario vs. Deportivo Municipal: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Universitario vs. Deportivo Municipal?

El cotejo EN VIVO entre Universitario vs. Deportivo Municipal se llevará a cabo en el estadio Iván Elías Moreno. Complejo deportivo ubicado en Villa El Salvador con capacidad para 10.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2022