Chelsea en venta: dinero ayudará a víctimas de la guerra en Ucrania

Quiere tomar distancia de Chelsea tras la invasión del ejército de Rusia en territorio ucraniano. El magnate ruso Roman Abramovich hizo oficial la decisión de vender el club londinense para no generar ningún problema a la institución.

A través de un comunicado, Abramovich indicó que no pedirá que se le pague ninguno de los préstamos que ha hecho al equipo en los últimos años. Asimismo, el dinero obtenido será derivado a las víctima ucranianas.

“Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de venderlo, ya que creo que es lo mejor para los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y los socios”, se lee en el documento difundido por los canales digitales de los Blues.

“He pedido a mi equipo que abra una obra benéfica y que todos los beneficios de la venta irán destinados a las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye tanto proveer de fondos urgentes en estos momentos como a aquellas víctimas que necesiten recuperación a largo plazo”, señaló.

El ruso de 55 años está al frente del Chelsea desde 2013, tras comprarlo por una suma cercana a los 100 millones de euros. Desde que tomó las riendas el club ha cosechado 18 títulos, entre ellos, dos Champions League.