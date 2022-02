Rafael Nadal sobre la guerra entre Rusia y Ucrania: “Son noticias desoladoras, incomprensibles”

Rafael Nadal clasificó a las semifinales del ATP 500 de Acapulco, México, donde se medirá ante el ruso Daniil Medvedev, su reciente adversario en el Abierto de Australia, en el que terminó coronándose y levantando su histórico título número 21 de Gran Slam. Pese a este alentador presente, el deportista español no es ajeno a la coyuntura mundial, por lo que ha compartido su punto de vista sobre el lamentable y terrible conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Puedo opinar como ciudadano, no como tenista. No quiero hablar de culpables, de cuál es el problema o no, pero sea como sea, a estas alturas y en el siglo que estamos, me parece increíble que haya guerras”, indicó Nadal, según cita TyC Sports.

“Se me escapa de mi cabeza en todos los sentidos. No lo puedo comprender, ojalá se termine lo antes posible. Que haya los menos afectados posibles, las menores pérdidas posibles, que se acabe ya. Son noticias desoladoras, incomprensibles”, precisó ‘Rafa’.

Ganador. Nadal aprovechó las ausencias de Federer y ‘Nole’. Foto: EFE

Daniil Medvedev manifestó que está a favor de la paz

El próximo número uno del mundo, Daniil Medvedev, aseveró que vela por la paz alrededor del planeta. “Siendo tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en tantos países diferentes como junior y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz”, dijo.

Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev