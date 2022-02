Jeff Hardy anuncia su fichaje por AEW y despotrica contra WWE

WWE ha sido criticada desde que empezó la pandemia de la COVID-19 debido a que ha despedido a un gran número superestrellas a lo largo de casi dos años. Este jueves se conoció la salida de Cesaro tras once años en la empresa. Sin embargo, uno que dejó sorprendidos a todos fue Jeff Hardy.

Hoy, a poco de que se cumpla su cláusula de treinta días de no competir, decidió hablar sobre su futuro. Lo primero que hizo fue confirmar lo que se especulaba o era un secreto a voces, que fichará por All Elite Wrestling, empresa a la cual se marchó su hermano Matt Hardy en el 2020.

Matt Hardy quiere unir fuerzas otra vez con Jeff Hardy en AEW. Foto: WWE

El popular Enigma tuvo una entrevista con el youtuber Jared Myers y le consultó sobre si seguirá luchando. “Voy a AEW, estoy muy entusiasmado”, contestó. El medio POST Wrestling se comunicó con Myers y este le dijo que Jeff, además de confirmarle su llega a AEW, iba a tener un recorrido junto a Matt como pareja en dicha compañía.

Asimismo, no fue lo único que Hardy revelaría, ya que no tuvo reparos en despotricar contra la WWE por la forma en la que se fue. “Me dieron de alta y trataron de hacerme ir a rehabilitación, pero ya lo superé. El emparejamiento de mis sueños era con Roman Reigns, he hablado de eso muchas veces, pero luego dije: ‘¿Entonces quieres que me vaya por 28 días solo para salvar mi trabajo? No’”, declaró.

Jeff Hardy es uno de los pocos campeones GrandSlam de la WWE. Foto: WWE