Fórmula 1 retira de su página web la venta de entrada para el GP de Rusia

Tras el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, diversos organismos deportivos se han pronunciado en relación a próximos eventos a realizarse en el país gobernado por Vladímir Putin. Por un lado, la UEFA estaría evaluando quitar a San Petersburgo como sede de la final de la Champions League, a ellos se les uniría la Fórmula 1, que ya tomó una acción sobre el Gran Premio de Rusia.

La máxima categoría de los monoplazas retiró de su página web la venta de entradas de la carrera programada para el 25 de septiembre en la ciudad rusa de Sochi, circuito que estaba después del Gran Premio de Italia y antes del Gran Premio de Singapur. Si bien aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), este movimiento sería una muestra de una próxima decisión por parte de las autoridades de la F1.

La venta de tickets para el Gran Premio de Rusia fue retirada. Foto: Pagina web Fórmula 1.

Según ESPN, los candidatos para tomar el puesto vacante que dejaría Rusia serian Qatar, Estiria (Austria), Portugal y Turquía , circuitos que fueron parte del calendario el año pasado y pero relegados para este campeonato.

Sebastian Vettel se pronució sobre lo sucedido en Ucrania

El piloto 4 veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, actualmente en Barcelona por la pretemporada, se pronunció con respecto a lo sucedido en Ucrania y reveló que de mantenerse la carrera en Sochi, no irá.

“Obviamente, me he despertado conmocionado después de las noticias de esta mañana. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. Para mí, es que no debería ir, no iré. Creo que está mal correr en ese país. Lo siento por la gente, por la gente inocente que está perdiendo la vida, que está siendo asesinada por razones estúpidas bajo un liderazgo muy extraño y loco”, indicó el conductor alemán.