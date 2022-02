ESPN EN VIVO Napoli vs. Barcelona: ¿a qué hora y cómo ver partido por la Europa League?

Napoli vs. Barcelona EN VIVO se enfrentan este jueves 24 de febrero por el partido de vuelta de los dieciseisavos de la UEFA Europa League 2021-22, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio San Paolo (Italia). El duelo entre ambos equipos será televisado EN DIRECTO por la señal de ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este partido, puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS en La República Deportes, en el que podrás ver el MINUTO A MINUTO, las incidencias y los goles.

Napoli vs. Barcelona: previa

Hace una semana Napoli vs. Barcelona se enfrentaron en el Camp Nou por el partido de ida de la Europa League. Ambas escuadras igualaron 1-1, por lo que el conjunto italiano sale con cierta ventaja al definir la llave en su casa y ante su gente. El último lunes, igualaron por la mínima diferencia ante Cagliari por la Serie A.

Por otra parte, el cuadro culé llega al estadio San Paolo con la necesidad de ganar o, en el peor de los casos, empatar para definir al ganador desde los 12 pasos. El fin de semana, los dirigidos por Xavi Hernández golearon 4-1 a Valencia de visita, por lo que llegan con los ánimos al tope a fin de alargar su racha.

Napoli vs. Barcelona: posibles alineaciones

Barcelona: Marc Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araujo, Eric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Frenkie de Jong; Adama Traoré, Ferran Torres y Luuk de Jong.

Napoli: Alex Meret, Mário Rui, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo, André Zambo Anguissa, Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski, Eljif Elmas y Victor Osimhen.

Napoli vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Napoli vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Jueves 24 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio San Paolo ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora ver Napoli vs. Barcelona EN VIVO?

El partido entre Napoli vs. Barcelona EN VIVO se llevará a cabo este miércoles 24 de febrero desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu país:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

