Benfica vs. Ajax: alineaciones confirmadas del partido de octavos de final de la Champions League

Benfica vs. Ajax se miden esta tarde, 23 de febrero 2022 por los octavos de final de la UEFA Champions League en el Estadio Da Luz a las 3.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora portuguesa). Los dirigidos por Erik ten Hag querrán arruinarle la fiesta en su propio estadio del cuadro luso. Repasa acá las alineaciones oficiales para el compromiso.

Benfica vs. Ajax: alineaciones confirmadas

Benfica: Odisseas; Gilberto, Otamendi, Vetonghen, Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Nuñez y Gonçalo Ramos. DT: Nélson Veríssimo

Benfica alinea de esta manera ante el Ajax. Foto: Benfica twitter

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Tadic, Antony, Haller. DT: Erik ten Hag

Así forma el Ajax para enfrentar al Benfica. Foto: Ajax twitter

Benfica vs. Ajax: historial entre ambos

07.11.18 | Benfica vs. Ajax (1-1) | UEFA Champions League

23.10.18 | Ajax vs. Benfica (1-0) | UEFA Champions League

26.07.14 | Benfica vs. Ajax (0-1) | Amistoso internacional

26.07.09 | Ajax vs. Benfica (2-3) | Amistoso internacional

¿En qué canal VER Benfica vs. Ajax EN VIVO?

El duelo Benfica vs. Ajax será transmitido por la señal de ESPN 2 en territorio peruano, que cuenta con los derechos de grandes eventos deportivos como la Champions League.

¿Cómo ver Benfica vs. Ajax ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Benfica vs. Ajax por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Benfica vs. Ajax: pronósticos casas de apuestas