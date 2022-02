Culés y azules buscan el pase a octavos: las posibles alineaciones del FC Barcelona y Napoli

Napoli recibe al FC Barcelona en el estadio Diego Armando Maradona por los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2021-22. Los dirigidos por Luciano Spalletti lograron rescatar un punto en su visita al Camp Nou y ante su gente buscarán la clasificación ante un conjunto culé que viene de menos a más. Especialmente gracias a sus buenas incorporaciones.

Los de Xavi Hernández tuvieron muchas chances de llevarse la victoria en la ida, sobre todo con las ocasiones que tuvo Ferran Torres (quien anotó de penal). En Italia deberán salir a buscar la victoria y para esto contarán con lo mejor de su plantel.

Nápoli vs. FC Barcelona: posibles formaciones

Nápoli: David Ospina; Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly, Juan Jesus; Fabián Ruiz, Diego Demme, Piotr Zielinski, Mário Rui; Eljif Elmas, Andrea Petagna y Lorenzo Insigne. DT: Luciano Spalletti.

FC Barcelona: Marc-André ter Stegen; Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Gavi; Ousmane Dembélé, Pierre Aubameyang y Ferrán Torres. DT: Xavi Hernández.

Napoli vs. FC Barcelona: horarios

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Napoli ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Napoli por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.