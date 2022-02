Federación de Fútbol de Estados Unidos pagará por igual a selección masculina y femenina

La Selección Nacional Femenil de los Estados Unidos llegó a un histórico acuerdo por un total de 24 millones de dólares con la Federación de Fútbol de ese país para poner fin a la demanda de igualdad salarial colectiva, que impuso la escuadra por discriminación de género en salarios y condiciones en el 2019. Así lo informaron ambas partes este martes 22 de febrero.

“La Selección Nacional Femenina felicita a las jugadoras y a su equipo de abogados por su éxito histórico en la lucha contra décadas de discriminación perpetuada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Aunque el acuerdo alcanzado hoy es un éxito increíble, queda mucho trabajo por hacer”, señaló la directiva del equipo en un comunicado para anunciar la noticia.

El acuerdo establece que las jugadoras recibirán un pago global de 22 millones de dólares que seran distribuidos de la manera propuesta por las mismas futbolistas y cuya repartición ya fue aprobada por el Tribunal de Justicia.

Asimismo, la escuadra recibirá un monto adicional como parte de un fondo que busca incentivar el alcance de objetivos posteriores a la carrera futbolística, así como el uso con fines caritativos en el Fútbol Femenino.

En el acuerdo, el ente deportivo estadounidense también se comprometió a proporcionar una tasa salarial igualitaria en el futuro para las selecciones masculina y femenina en todos los torneos, incluida la Copa del Mundo.

Tras darse a conocer la noticia, una de las mejores futbolistas del mundo y capitana del conjunto estadounidense, Megan Rapinoe, brindó declaraciones para ESPN.