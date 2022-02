EN VIVO Plaza Colonia vs. The Strongest ONLINE por la fase 2 de la Libertadores

Plaza Colonia vs. The Strongest EN VIVO se miden este martes 22 de febrero en el Estadio Centenario por la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. La transmisión de este cotejo estará a cargo de ESPN 2 y vía streaming lo podrás ver por la señal de Star+ desde las 7.30 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Plaza Colonia vs. The Strongest: ficha del partido

Copa Libertadores - Fase 2 Plaza Colonia vs. The Strongest ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 22 de febrero ¿A qué hora juegan? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Centenario de Montevideo ¿Dónde lo transmiten? ESPN 2 y Star+

Plaza Colonia vs. The Strongest: árbitros del encuentro

Función Réferi Juez principal Bruno Arleu (BRA) Asistente 1 Marcelo Van Gasse (BRA) Asistente 2 Alessandro Rocha (BRA) Cuarto árbitro Savio Sampaio (BRA) VAR Fredy Arellanos (PER)

¿A qué hora juegan Plaza Colonia vs. The Strongest?

Perú: 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

¿En qué canal VER Plaza Colonia vs. The Strongest EN VIVO?

El duelo Plaza Colonia vs. The Strongest será transmitido por la señal de ESPN 2 en territorio peruano, que cuenta con los derechos de grandes eventos deportivos como la Champions League.

¿Dónde ver Plaza Colonia vs. The Strongest EN VIVO GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Plaza Colonia vs. The Strongest ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Plaza Colonia vs. The Strongest por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Plaza Colonia vs. The Strongest?

Para acceder a Star Plus para ver el Plaza Colonia vs. The Strongest, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Plaza Colonia vs. The Strongest?

Plaza Colonia vs. The Strongest se enfrentarán por la fase 2 en el Estadio Centenario de Montevideo. Este escenario deportivo fue inaugurado el 18 de julio de 1930 y tiene capacidad para albergar a 60.235 espectadores.