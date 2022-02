HOY Chelsea vs. Lille: hora y canal para ver el partido por Champions League 2021-2022

Chelsea vs. Lille se juega hoy, 22 de febrero del 2022, por el cotejo de ida de los octavos de final de la Champions League. El encuentro será en el Estadio Stamford Bridge y está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora inglesa). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de ESPN 2 y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Chelsea vs. Lille: previa del encuentro

Los actuales campeones de Europa saldrán en busca de una victoria en su casa y bajo la atenta mirada de su público. Los dirigidos por Thomas Tuchel aspiran a lograr el bicampeonato, pero para llegar a su objetivo deberán primero derrotar al monarca de la temporada pasada de la Ligue 1: Lille.

Entretanto, el cuadro francés, que tiene una temporada irregular en su torneo local, querrá dar la sorpresa en el norte de Londres. El conjunto conducido por Jocelyn Gourvennec no se la pondrá nada sencillo a los blues, que estrenarán el parche de campeones del mundo en la Liga de Campeones.

Chelsea vs. Lille: historial entre ambos

10.12.19 | Chelsea vs. Lille (2-1) | UEFA Champions League

02.10.19 | Lille vs. Chelsea (1-2) | UEFA Champions League

El compromiso de hoy será el tercero en el historial de los dos equipos en la Liga de Campeones.

Chelsea vs. Lille: rol arbitral

Jesús Gil Manzano (España) - Árbitro principal

Iñigo y Ángel Nevado (España) - Árbitros asistentes

José Luis Munuera (España) - Cuarto árbitro

Alejandro Hernández (España) - VAR

Ricardo de Burgos (España) - AVAR

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Lille?

El enfrentamiento entre Chelsea vs. Lille comenzará a las 3.00 p. m. en el territorio peruano. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 4.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chelsea recibe a Lille en Londres por la Champions League. Foto: Composición de AFP

¿En qué canal VER Chelsea vs. Lille EN VIVO?

El duelo Chelsea vs. Lille será transmitido por la señal de ESPN 2 en territorio peruano, que cuenta con los derechos de grandes eventos deportivos como la Champions League.

¿Dónde ver Chelsea vs. Lille EN VIVO GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Chelsea vs. Lille ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Chelsea vs. Lille por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Lille?

Para acceder a Star Plus para ver el Chelsea vs. Lille, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Chelsea recibe al Lille por la Champions League. Foto: Composición LR/Chelsea/Lille.

¿En qué estadio se disputará el Chelsea vs. Lille?

El escenario escogido para el Chelsea vs. Lille es el Estadio Stamford Bridge, casa deportiva localizada en Londres, Inglaterra. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 41.000 asistentes.

Chelsea vs. Lille: pronósticos casas de apuestas

Betsson: gana Chelsea (1,29) | empate (5,40) | gana Lille (11,00)

Doradobet: gana Chelsea (1,33) | empate (5,33) | gana Lille (10,00)

Inkabet: gana Chelsea (1,33) | empate (5,00) | gana Lille (11,00)

Meridianbet: gana Chelsea (1,37) | empate (4,77) | gana Lille (9,15)

Te Apuesto: gana Chelsea (1,34) | empate (5,00) | gana Lille (9,60)

Champions League: programación de partidos de los octavos de final