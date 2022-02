Atlético Madrid vs. Manchester United: ¿cuánto paga un gol de Cristiano Ronaldo?

Atlético Madrid vs. Manchester United chocan este miércoles por los octavos de final de la UEFA Champions League 2021-2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Wanda Metropolitano y será el primer duelo de la llave. Ambas escuadras no pasan su mejor momento y lucharán por la competencia donde aún tienen posibilidades de ganar.

Para el duelo, Cristiano Ronaldo estaría presente en la oncena inicial y, a pesar de solo llevar un gol en lo que va del 2022, el luso siempre es una carta peligrosa para sus rivales. Incluso ‘CR7′ ostenta el título de ser el jugador que más veces le ha anotado al equipo de Simeone.

Ni Lionel Messi, con 14 tantos; ni Luis Suárez, con ocho; tampoco Neymar, con seis; ni Karim Benzema, con cinco. Ninguno de ellos fue tan determinante como Cristiano contra los dirigidos por el ‘Cholo’, ya que les marcó 21 goles.

La última vez que el astro portugués chocó con Atlético de Madrid fue en la temporada 2019, cuando vestía la camiseta de Juventus. Se enfrentaron por octavos de Champions, en la ida perdió la Vecchia Signora por 2-0, pero en la vuelta, y con mucha pica de Ronaldo con Simeone, los italianos golearon por 3-0 con un hat-trick de ‘CR7′.

Cuánto paga un gol de ‘CR7′ en el Atlético Madrid vs. Manchester United

Casa de apuestas Gol de Cristiano Ronaldo Chaskibet 2,90 Betsson 2,70 Solbet 3,15 Doradobet 2,62 Apuesta Total 3,15

Atlético de Madrid vs. Manchester United: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez o Felipe, Reinildo, Lodi; Llorente, Herrera, Lemar o Kondogbia; Correa y Joao Félix.

Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Varane, Dalot; Fred, McTominay, Pogba; Fernandes, Cristiano y Sancho.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Manchester United por Champions League?

Atlético de Madrid vs. Manchester United se verán las caras por octavos de final de la Liga de Campeones desde la 3.00 p. m. en las instalaciones del Estadio Wanda Metropolitano. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Manchester United ONLINE GRATIS?

Para ver Atlético de Madrid vs. Manchester United por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.