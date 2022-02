Everton vs. Monagas por la Copa Libertadores 2022: conoce a qué hora y dónde ver el partido

Everton vs. Monagas se miden EN VIVO y EN DIRECTO este martes 22 de febrero por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Sausalito. La transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS estará a cargo de ESPN y el streaming de Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, goles y todas las incidencias del partido a través de La República Deportes.

Posibles alineaciones: Everton vs. Monagas

Everton: Fernando de Paul; Rodrigo Echeverría, Julio Barroso, Diego Oyarzún; Adrián Sánchez; Benjamín Berríos, Álvaro Madrid, Álex Ibacache; Ismael Sosa, Lucas Di Yorio y Juan Cuevas.

Monagas: Nicolás Carpio, Iván Anderson, Grenddy Perozo, Azmahar Ariano, Óscar González, Cristian Martínez, David Zalzman, Luis Guerra, Aquiles Ocanto, Franklin González y Antonhy Blondell.

Ficha del partido: Everton vs. Monagas

Previa Everton vs. Monagas ¿Cuándo? Hoy, martes 22 de febrero ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Sausalito ¿En qué canal? ESPN, Star Plus y la web de La República Deportes

¿A qué hora juegan Everton vs. Monagas?

El partido entre Everton vs. Monagas comenzará a las 5.15 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 5.15 p. m. (ET) / 2.15 a. m. (PT)

México: 4.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

¿Dónde ver el duelo entre Everton vs. Monagas?

El encuentro entre Everton vs. Monagas será transmitido por la señal de ESPN y el streaming de Star Plus. También podrás seguir el enfrentamiento por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es ESPN?

Aquí te dejamos la lista de canales de ESPN de acuerdo a tu operador de cable, para que disfrutes del cotejo entre Everton vs. Monagas.

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Cómo ver Everton vs. Monagas ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Everton vs. Monagas por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Everton vs. Monagas?

Para acceder a Star Plus para ver el Everton vs. Monagas, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Everton vs. Monagas?

El compromiso entre Everton vs. Monagas se llevará a cabo en el Estadio Sausalito es un estadio deportivo ubicado en la ciudad de Viña del Mar, en el Gran Valparaíso, Chile, cercano a la Laguna Sausalito. En este recinto juega de local Everton, y su propietario y operador es la Municipalidad de Viña del Mar.