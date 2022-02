André Carrillo sobre Yerry Mina: “No se cortaba las uñas para ‘clavárselas’ a Guerrero”

André Carrillo fue protagonista de una amena entrevista para un programa local dirigido por el conocido conductor Jesús Alzamora. En dicho diálogo, la popular ‘Culebra’ confesó varios episodios que ha vivido en la selección peruana hasta hoy. Curiosamente, reveló uno en particular que involucra al defensor colombiano Yerry Mina.

Durante el programa “La Lengua”, salió el tema de las actitudes que el zaguero ‘cafetero’ ha tenido en los últimos partidos con su selección.

Al respecto, Carrillo confesó una peculiar anécdota de Mina cuando desafió a la Blanquirroja, precisamente cuando le tocaba enfrentar a Paolo Guerrero.

“Tú no lo has visto. Con Paolo Guerrero cuando juega, él no se corta las uñas. Le clava las uñas todo el partido”, manifestó el extremo de la selección peruana y el Al Hilal.

André Carrillo rompió sequía de cinco fechas con golazo para Al Hilal en liga saudí

André Carrillo llevaba cinco jornadas seguidas sin anotar en la Liga Profesional Saudí, pero este jueves rompió esa mala racha con un golazo para el 2-0 temporal del Al Hilal frente a Al Shabab. El jugador de la Bicolor fue una de las figuras cruciales del primer tiempo, pues previamente había brindado una asistencia para el primer tanto. Video: SSC