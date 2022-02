WWE Elimination Chamber 2022: así marcha la cartelera del evento

WWE Elimination Chamber 2022 se llevará a cabo este sábado 19 de febrero desde el Jeddah Superdome, ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. Este será el último evento antes de WrestleMania, pues no hay alguno anunciado para el mes de marzo. Entérate quiénes lucharán y la cartelera completa.

Tras ganar el Royal Rumble de hombre, Brock Lesnar irá por su revancha frente a Bobby Lashley, quien pondrá el campeonato mundial de WWE en juego dentro de la Cámara de la Eliminación. Sin embargo, no estarán solos, ya que habrá cuatro retadores más de nivel top: AJ Styles, Seth Rollins, Riddle y Austin Theory.

Con respecto a la división femenina, Becky Lynch defenderá el título de mujeres de Raw frente a nada menos que Lita . La mítica luchadora participó en la Batalla Royal, pero luego de ello encaró a la irlandesa y la retó. The Man aceptó, y pese a que es una de sus ídolos de la infancia, aseguró que la hará trizas.

Ronda Rousey se consagró en el Royal Rumble femenil y se decidió por enfrentar a Charlotte en WrestleMania 38. Ambas se han visto las caras en las últimas semanas, pero ahora se medirán en un combate por parejas. ‘Rowsey’ formará dupla con Naomi; mientras que la Reina lo hará con Sonya Deville.

Roman Reigns venció a Seth Rollins en Royal Rumble, y cuando parecía que no tenía ningún otro rival, apareció un miembro del Salón de la Fama de WWE. Goldberg sorprendió al Jefe Tribal y lo retó para este Elimination Chamber, por el campeonato universal de SmackDown.

Rhea Ripley, Nikki ASH, Liv Morgan, Bianca Belair, Doudrop y Alexa Bliss se medirán en la jaula de la eliminación y la ganadora será la retadora número uno al título femenino de la marca roja, cuya actual poseedora es Becky Lynch.

Bobby Lashley vs. Brock Lesnar vs. AJ Styles vs. Austin Theory vs. Seth Rollins vs. Riddle por el Campeonato de WWE.

Liv Morgan vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Nikki A.S.H. vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss por una oportunidad al Campeonato de Mujeres de RAW.

Roman Reigns vs. Goldberg por el Campeonato Universal de WWE.

Becky Lynch vs. Lita por el Campeonato de Mujeres de RAW.

The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) vs. The Viking Raiders (Ivar y Erik) por los Campeonatos por Parejas de SmackDown.

Drew McIntyre vs. Madcap Moss en un Falls Count Anywhere.

Ronda Rousey y Naomi vs. Charlotte Flair y Sonya Deville.