Liga 1 2022: repasa la programación de la fecha 2 y la tabla de posiciones

Regresa el fútbol peruano. Desde este viernes 11 al lunes 14 de febrero se jugará la segunda fecha de la Liga 1 Betsson 2022, que tiene a Universitario de Deportes como líder de la tabla por diferencia de goles. Precisamente los cremas serán quienes abran la jornada al recibir a la Universidad San Martín en el estadio Monumental desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

Tras el encuentro de los merengues se jugarán cuatro partidos el sábado 12, tres el domingo 13 y solo uno el lunes 14 . Para esta fecha, Carlos A. Mannucci será el equipo que descansará. A continuación podrás ver la programación de la segunda fecha, así como la tabla de posiciones.

Alianza Atlético vs. UTC se jugará temprano, a la 1.15 p. m. (hora peruana), en el estadio Melanio Coloma; luego ADT Tarma vs. César Vallejo a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Huancayo; Ayacucho FC vs. Carlos Stein a las 3.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Cumaná; y Cienciano vs. Municipal a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Inca Garcilaso de la Vega.

La jornada del domingo empieza temprano con el duelo entre Sporting Cristal vs. Melgar a la 1.15 p. m. (hora peruana) en el Gallardo y el Atlético Grau vs. Sport Huancayo a la 1.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Municipal de Bernal. El plato fuerte será en el estadio Miguel Grau del Callao, donde se verán las caras Sport Boys vs. Alianza Lima desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Finalmente, Deportivo Binacional vs. Academia Cantolao se jugará el lunes en el estadio Guillermo Briceño a las 7.00 p. m. (hora peruana).

Liga 1 2022: Programación fecha 2

Los siguientes encuentros no podrán ser vistos en GolPerú debido a que aún no han llegado a un acuerdo con el consorcio peruano.

ADT vs. César Vallejo

Atlético Grau vs. Sport Huancayo.

Tabla de posiciones Liga 1 Betsson 2022