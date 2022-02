Real Madrid vs. Villarreal: hora y canal de transmisión del partido por LaLiga Santander

Real Madrid vs. Villarreal se juega este sábado 12 de febrero de 2022 por la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander. El encuentro será en el Estadio de la Cerámica y está pactado para las 10.15 a. m. (hora peruana) y 4.15 p. m. (hora española). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Real Madrid vs. Villarreal: previa del compromiso

Real Madrid vs. Villarreal se batirán a duelo. Los merengues quieren una nueva victoria luego de su último triunfo ante el Granada en condición de local con tanto de Marco Asensio. Los madridistas comandan la liga española con 53 puntos y van en busca de seguir alargando su ventaja en la cima del torneo.

En tanto, el submarino amarillo espera regalarle un triunfo a su afición complicándoles la vida a los merengues, quienes no contarán con la presencia de Karim Benzema. El elenco conducido por Unay Emery se ubica en la sexta plaza.

Real Madrid vs. Villarreal: historial reciente

Real Madrid vs. Villarreal: rol arbitral

José María Sánchez Martínez - Árbitro principal

Ignacio Iglesias Villanueva y Mario Melero López - Árbitros asistentes

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Villarreal?

En horario peruano, el choque Real Madrid vs. Villarreal se disputará desde las 10.15 a. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 10.15 a. m.

Colombia: 10.15 a. m.

Ecuador: 10.15 a. m.

Bolivia: 11.15 a. m.

Venezuela: 11.15 a. m.

Argentina: 12.15 p. m.

Brasil: 12.15 p. m.

Chile: 12.15 p. m.

Paraguay: 12.15 p. m.

Uruguay: 12.15 p. m.

Inglaterra: 3.15 p. m.

España: 4.15 p. m.

Italia: 4.15 p. m.

Luka Modric fue fichado por el Real Madrid en 2012. Foto: Real Madrid/Twitter

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO?

El canal encargado de transmitir el partido Real Madrid vs. Villarreal será DirecTV Sports. Esta será la señal que pasará EN VIVO y EN DIRECTO el duelo, ya que cuenta con los derechos de grandes eventos deportivos, como la liga española.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal ONLINE por DirecTV Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Real Madrid vs. Villarreal por internet, debes sintonizar la señal de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

Villarreal se ubica en la sexta posición de la liga española. Foto: Twitter LaLiga

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿En qué estadio se disputará el Real Madrid vs. Villarreal?

El escenario escogido para el Real Madrid vs. Villarreal es el Estadio de la Cerámica, casa deportiva localizada en Villarreal, España. Este recinto tiene la capacidad de albergar a más de 23.000 asistentes.