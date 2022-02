Jürgen Klopp confesó que duelo entre Mané y Salah le pareció “un partido extraño”

El senegalés Sadio Mané, estrella del Liverpool, llevó a la selección de su país a ganar la primera Copa Africana de Naciones de su historia tras vencer por penales a Egipto, donde juega Mohamed Salah, su compañero en el cuadro red. Para el entrenador de ambos, Jürgen Klopp, dicho encuentro fue “un partido extraño de ver”.

“Fue un partido extraño de ver desde un punto de vista emocional. Obviamente les deseo lo mejor de lo mejor en absolutamente todo, pero en este caso no fue posible”, manifestó el estratega alemán en conferencia de prensa. El DT destacó el buen desempeño de ambos futbolistas y su capacidad para responder ante la “enorme responsabilidad” que tenían sobre sí.

“Creo que ambos jugaron un torneo genial. Tenían una responsabilidad enorme sobre sus hombros y la presión fue una locura. No tengo ni idea de cómo se han debido sentir en esos momentos, con un país detrás de ellos”, agregó.

Salah y Mané son compañeros en la delantera del Liverpool desde hace varias temporadas. Foto: EFE

A diferencia del egipcio, quien ya está de regreso en Anfield, Klopp señaló que todavía espera el retorno de Mané para este miércoles por la noche, aunque no jugará contra Leicester City por la Premier League. El técnico no dejó de felicitar al delantero por su histórica consagración.

“Es un logro extraordinario. No me puedo ni imaginar cómo se debió sentir tras fallar el penal, pero después sí se pudo ver su alegría y alivio. Me he mensajeado con él un poco, pero sigue en Senegal celebrando. Veremos si el miércoles por la noche retorna”, finalizó.

Sadio Mané buscaría su pase al FC Barcelona o Real Madrid

De acuerdo con información del periódico español Mundo Deportivo, el senegalés “no pondría ningún problema para salir de su actual equipo si los dos grandes de LaLiga lo quieren”. Actualmente, su pase está valorizado en 80 millones de euros, pero no ha sostenido conversaciones para renovar su contrato con los reds, que vence en 2023, según añade el medio deportivo.