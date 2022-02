‘Tigre’ Navarro: falleció el destacado periodista deportivo

El último 4 de febrero los usuarios de las redes sociales se conmocionaron al enterarse de que el reconocido periodista deportivo Tito ‘Tigre’ Navarro había fallecido. El dato se dio a conocer a través del Twitter oficial de su hijo, Carlos Navarro, quien lo despidió tristemente con una conmovedora fotografía.

El ‘Tigrillo’ acompañó la descripción de la fotografía con una despedida a su reconocido padre. Por su parte, los internautas se han manifestado en los comentarios y han dejado palabras de consuelo al hombre de prensa peruano por la pérdida de su progenitor.

Asimismo, distintos periodistas y medios deportivos locales se han pronunciado por la partida del ‘Tigre’ Navarro, quien tuvo una gran trayectoria en la práctica periodística y destacó en los años 70.

Uno de los primeros en comentar fue Jesús el ‘Tanke’ Arias, quién dedicó unas sentimentales palabras al fallecido y a su familia.

“Descansa en paz, Tito Navarro. Un caballero al que conocí en mis primeros años de periodismo, y siempre fue muy fraterno en el trato. Mis condolencias a Carlos Alberto, y toda su familia en este difícil momento. Vuela alto tigre!”, escribió.

De la misma manera, el canal oficial de Phillip Butters también dedicó una publicación por Twitter a Tito Navarro, quien fue uno de los fundadores del programa deportivo Campeonísimo

“Desde PBOCampeonisimo expresamos las condolencias a nuestro director TigrilloPeru y a toda su familia por la partida del gran Tito Navarro, fundador de #CAMPEONÍSIMO que deja un legado importante en el periodismo deportivo. Siempre lo recordaremos. Descansa en paz, ‘Tigre’”, se lee en el Twitter del programa deportivo.

Otra de las cuentas que sintió la partida del periodista local fue el periodista Lalo Archimbaud, quién manifestó tener el “corazón roto” por la pérdida de su compañero.

“¡Tengo el corazón roto! Me diste la oportunidad de viajar por primera vez al extranjero con PBOCampeonisimo (Uruguay 1975) me enseñaste muchas cosas, me ayudaste muchísimo. Descansa en paz Tito Navarro y Pereyra siempre viviré agradecido por todo lo que hiciste por mí”, se lee en el Twitter de Archimbaud.