Prensa mexicana arremete contra Ormeño: “Si Perú va al Mundial, deberían llevar a Ruidíaz”

Perú empató 1-1 con Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. En este cotejo, Santiago Ormeño fue titular y no mostró un buen rendimiento. Ante ello, la prensa mexicana se sumó a las críticas hacia el delantero del León de la Liga MX.

Durante el programa Jorge Ramos y su banda de ESPN, los panelistas analizaron el encuentro entre incaicos y norteños. En pleno debate, se refirieron al desempeño de ‘Ormedeus’ y recordaron cuando fue voceado para integrar la selección azteca.

“A Ormeño lo pedían para la selección mexicana cuando jugaba en Puebla. Yo se lo dije: por Dios, no me hablen de Ormeño. Ayer jugó porque Perú no tenía otra opción. A mí me cuesta creer que en el fútbol peruano no haya un nueve mejor que él”, mencionó el comunicador Jorge Ramos.

Ante ello, su compañera Carolina de las Salas se unió a la discusión y pidió el llamado de Raúl Ruidíaz a la Blanquirroja. “Si Perú va al Mundial, pienso que deberían darle una oportunidad a Raúl Ruidíaz” , señaló.

Renato Tapia respalda a Santiago Ormeño

Este viernes 4 de febrero, Santiago Ormeño celebra su cumpleaños número 28. Por ello, muchos futbolistas de la selección peruana saludaron afectuosamente al artillero. Uno de ellos fue Renato Tapia, quien aprovechó el momento para mostrarle todo su apoyo ante las críticas que recibió por su desempeño ante Ecuador.