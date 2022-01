Estados Unidos vs. El Salvador EN VIVO: cómo y dónde ver el duelo de Eliminatorias

Estados Unidos vs. El Salvador se jugará EN VIVO ONLINE GRATIS este jueves 27 de enero en el Estadio Lower.com Field de Columbus por la jornada 9 de las Eliminatorias Qatar 2022. La transmisión del partido será EN DIRECTO por internet vía ESPN+ y TUDN USA a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto irán por La República Deportes.

¿Cómo llega Estados Unidos ante El Salvador?

El equipo de las estrellas, con 15 puntos a falta de seis fechas, confía en lograr un triunfo ante el penúltimo clasificado del octagonal antes de visitar el domingo al líder Canadá (16 puntos). Berhalter recupera a sus jóvenes figuras Sergiño Dest, baja por lesión, y Weston McKennie, ausente en el último por acumulación de tarjetas.

En ataque, el entrenador del elenco norteamericano tendrá a su disposición a Christian Pulisic, el líder del equipo; a Brenden Aaronson, codiciado por la Premier League, y al mexicano-estadounidense Ricardo Pepi.

¿Cómo llega El Salvador ante Estados Unidos?

Del lado visitante, El Salvador está contra las cuerdas en el octagonal al ocupar el séptimo lugar con seis puntos, a ocho unidades de la zona de acceso al Mundial. El cuadro centroamericano podría quedar eliminado en esta ventana si no suma alguna victoria en Columbus o en sus siguientes compromisos ante Honduras y Canadá.

Varios protagonistas de este choque cuentan con lazos estrechos en ambos equipos. El propio Hugo Pérez fue futbolista internacional con Estados Unidos, el país al que emigró de niño, país por el que llegó a competir en el Mundial de 1994. Y sobre el césped podrían volver a enfrentarse los hermanos Álex y Cristian Roldán.

Estados Unidos vs. El Salvador: ficha del partido

Estados Unidos vs. El Salvador Eliminatorias Qatar 2022 ¿Cuándo juegan? Jueves 27 de enero ¿Dónde juegan? Estadio Lower.com Field de Columbus ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde lo transmiten? ESPN+ y TUDN USA

¿A qué hora juega Unidos vs. El Salvador por las Eliminatorias Qatar 2022?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 6.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 1.00 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver Estados Unidos vs. El Salvador EN VIVO ONLINE GRATIS?

Estados Unidos vs. El Salvador en Estados Unidos: ESPN+, UniMás, TUDN USA, ESPN2, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com, TUDN Radio

Estados Unidos vs. El Salvador en El Salvador: Canal 4 El Salvador, ESPN Norte, TCS GO, Star+

Estados Unidos vs. El Salvador en México: ESPN Mexico, Star+

Estados Unidos vs. El Salvador en Brasil: NOW NET e Claro, ESPN4, Star+

Estados Unidos vs. El Salvador en Costa Rica: ESPN Norte, Star+

Estados Unidos vs. El Salvador en República Dominicana: ESPN Norte, Star+

Estados Unidos vs. El Salvador en Guatemala: Star+, ESPN Norte

Estados Unidos vs. El Salvador en Honduras: Star+, ESPN Norte

Estados Unidos vs. El Salvador en Nicaragua: ESPN Norte, Star+

Estados Unidos vs. El Salvador en Panamá: Star+, ESPN Norte.

Estados Unidos vs. El Salvador: ¿qué canal es TUDN USA?

Satélite

Dish Network: Canal 869 (HD/SD)

DirecTV: Canal 464 (HD/SD).

Cable

AT&T: Canal 658

Verizon FiOS: Canal 1524.

¿En qué canal VER Estados Unidos vs. El Salvador EN VIVO?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Estados Unidos vs. El Salvador por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Estados Unidos vs. El Salvador: alineaciones probables

Estados Unidos : Matt Turner; Sergiño Dest, Miles Robinson, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah; Brenden Aaronson, Christian Pulisic y Ricardo Pepi. DT: Gregg Berhalter.

El Salvador : Mario González; Bryan Tamacas, Alexander Larín, Eriq Zavaleta, Ronald Rodríguez; Alex Roldán, Kevin Reyes, Bryan Landaverde; Jairo Henríquez, Joaquín Rivas y Walmer Martínez. DT: Hugo Pérez.

¿Dónde se jugará el partido Estados Unidos vs. El Salvador?

El lugar donde se disputará el Estados Unidos vs. El Salvador por la jornada 9 de las Eliminatorias Qatar 2022 es el Estadio Estadio Lower.com Field, ubicado en la ciudad de Columbus, estado de Ohio, Estados Unidos.