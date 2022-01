Chile vs. Argentina: alineaciones confirmadas por el partido de las Eliminatorias Qatar 2022

Partidazo en Calama. Este jueves 27 de enero se llevará a cabo el Chile vs. Argentina en el estadio Zorros del Desierto por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022. Ambas selecciones, sin sus máximas figuras, se juegan más que los tres puntos en la lucha por conseguir un boleto al próximo Mundial, más aún la Roja.

El elenco de Martin Lasarte, ubicada en la sexta casilla con 16 puntos, actualmente se encuentra fuera de la clasificación a Qatar , por lo que decidieron llevar a la Argentina a una plaza difícil, como lo es Calama.

Para este encuentro, los sureños no podrán contar con su máxima figura Arturo Vidal, quien fue expulsado en el encuentro anterior. Por otro lado, la Argentina de Lionel Scaloni, quien no viajó por dar positivo a la COVID-19, extrañará a Lionel Messi que no fue convocado.

Chile vs. Argentina: alineaciones confirmadas

Selección chilena: Bravo, Maripán, Díaz, Sánchez, Núñez, Vargas, Pulgar, Medel, Vegas, Aránguiz y Brereton.

Alineación de Chile. Foto: Twitter La Roja

Selección argentina: ‘Dibu’ Martínez, Molina, Otamendi, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gómez, Di María, González, L. Martínez.

Alineación Argentina. Foto: Twitter Selección argentina

Previa Chile vs. Argentina

¿Cuándo juegan Chile vs. Argentina?

El partido entre Chile vs. Argentina se llevará a cabo HOY jueves 27 de enero desde las 7.15 p. m. (hora peruana) en el estadio Zorros del Desierto.

Argentina: 9.15 p. m.

Chile: 9.15 p. m.

Ecuador: 7.15 p. m.

Brasil: 9.15 p. m.

Uruguay: 9.15 p. m.

Paraguay: 9.15 p. m.

Colombia: 7.15 p. m.

Perú: 7.15 p. m.

Bolivia: 8.15 p. m.

Venezuela: 8.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

¿En qué canal ver Chile vs. Argentina?

La transmisión del Chile vs. Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022 será transmitido en direecto por Chilevisión y TNT Sports para la región chilena; TyC Sports y TV Pública para la argentina y Movistar Deportes para la peruana.